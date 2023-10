Espacio Mediterráneo rende omaggio agli anni 2000 con “Espacio Cool”

Subordinare Dal 12 al 30 ottobre Espacio Mediterráneo diventerà il centro della posizione di Cartagena con l’evento “Spazio C00L”. La sua piazza centrale sarà trasformata in uno spazio estetico davvero millenario: poster onnipresenti, cyberspazio del 21° secolo, un’area relax con servizi fotografici, manichini dall’aspetto del 21° secolo molto stimolanti, un’area nostalgica Tamagotchi per far giocare i più piccoli e fotocamere digitali per scattare souvenir. fotografie…

Senza dimenticare il programma completo dei workshop più C00L: Categoria personalizzata Per realizzare spille, portachiavi e ciondoli in stile anni 2000. Tendenza del metallo Applica la tendenza dell’abbigliamento in metallo per personalizzare gli abiti dei partecipanti. Fase del trucco Oppure dì addio al trucco noioso e dai il benvenuto all’eyeliner grafico e alla pittura per il viso per i più piccoli. Crea un braccialettotorniamo ai braccialetti di perline con iniziali. 00′ giochigli anni 2000 con i giochi più popolari da trascorrere in famiglia e una speciale festa di Halloween nell’ultimo fine settimana, ‘Testa in un barattolo“Creare un ricordo spaventoso per spaventare i più coraggiosi.

Inoltre, chi è interessato ai social network non potrà lasciarsi sfuggire la sfida che Espacio Mediterráneo impone loro: essere i protagonisti della copertina di una delle riviste più emblematiche della gioventù degli anni 2000, un’immagine molto originale con cui potrete vincere premi.