Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vanta note in un nuovo trailer

CD Projekt RED ha condiviso un nuovo trailer del suo film Libertà illusoriala straordinaria espansione di contenuti per Cyberpunk 2077 che ha stupito i fan di questo sparatutto con tocchi di gioco di ruolo originariamente pubblicato nel 2020. In questa occasione, il trailer si concentra sul riepilogo I migliori commenti e risultati che il DLC ha ricevuto dalla stampa specializzata. Puoi vederlo sotto:

Solo pochi giorni fa, il direttore finanziario Piotr Nielubowicz ha annunciato la prima e unica espansione del gioco, Libertà illusoria, Ha venduto tre milioni di copie tra la sua uscita il 26 settembre e il 3 ottobre.. “Le vendite nella prima settimana fino al 3 ottobre hanno raggiunto i tre milioni di copie. Per contestualizzare il tutto, abbiamo calcolato quanti giocatori ora hanno il gioco principale su PC o sulle nuove console – tutte piattaforme che ne consentono la riproduzione – il che è un risultato sorprendente.” risultato e questo è solo l’inizio: le vendite continuano a crescere.” 68% delle vendite Libertà illusoria È successo su PC (incluso il 10% su GOG), il 20% su PS5 e il 13% su Xbox Series

Cosa abbiamo detto di Phantom Liberty?

“Cyberpunk 2077 Non diventerà magicamente un gioco perfetto, ma probabilmente il titolo di CD Projekt è ora più in forma che mai. Ha ancora i suoi svantaggi, ad esempio la scarsa importanza che hanno le nostre statistiche al di fuori del combattimento; Ma molti altri problemi sono stati risolti con gli aggiornamenti precedenti o con l’aggiornamento 2.0, che ci preoccupa oggi. Espansione Libertà illusoriadal canto suo, ci offre molti contenuti di intrattenimento di alta qualità, con alcuni momenti lineari e sorprendenti che ci hanno lasciato senza parole, e se uniamo i due, sembra il momento migliore per viaggiare per la prima volta o tornare alla Notte. City”, abbiamo nella nostra recensione completa analisi.