La Russia nega di aver violato lo spazio aereo sudcoreano durante un pattugliamento con caccia cinesi

Mosca, 7 giugno (EFE). La Russia ha confermato oggi che non ci sono state violazioni dello spazio aereo sudcoreano durante un pattugliamento aereo congiunto con l’aeronautica militare cinese nella regione Asia-Pacifico, dopo che Seoul ha trasmesso le sue proteste a Mosca e Pechino per l’incursione di aerei da combattimento nella zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ).

“Nello svolgimento dei compiti, gli aerei dei due paesi hanno agito rigorosamente in conformità con le disposizioni del diritto internazionale. Non si sono verificate violazioni dello spazio aereo di paesi stranieri”, ha osservato il ministero della Difesa russo.

In una dichiarazione, la Russia ha riconosciuto che in alcune fasi del percorso in cui i vettori missilistici strategici russi Tu-95ms e i bombardieri strategici cinesi Khun-6k sorvolavano le acque del Giappone, della Cina orientale e dell’Oceano Pacifico occidentale, gli aerei erano “scortati da combattenti di paesi stranieri”.

Alla pattuglia hanno partecipato anche aerei russi Su-30SM, Su-35 e cinesi Jian-11b.

Secondo Seoul, quattro aerei militari cinesi e quattro aerei militari russi sono entrati in sequenza nell’ADIZ sudcoreano tra le 23:52 e le 13:49 ora locale di martedì (02:52 e 04:49 GMT) e hanno lasciato l’area senza invadere effettivamente il spazio aereo della penisola Al Jazeera.

Seoul ha dispiegato diversi aerei in risposta al raid di martedì e mercoledì ha trasmesso la sua “forte protesta” agli addetti militari delle ambasciate cinese e russa nella capitale sudcoreana.

La Corea del Sud ha espresso preoccupazione per “attività in aree sensibili” vicine allo spazio aereo nazionale e ha invitato a prendere misure per evitare il ripetersi della situazione “che potrebbe causare tensioni regionali”.

Secondo la Russia, la durata del volo congiunto di aerei russi e cinesi è stata di circa 8 ore.

La difesa ha sottolineato che al termine dei pattugliamenti aerei, tutti i velivoli partecipanti sono rientrati alle proprie basi aeree.

Ha spiegato che “l’evento si è svolto nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni del piano di cooperazione militare per l’anno 2023 e non era diretto contro paesi terzi”. EFE

