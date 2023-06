A Bucaramanga e nell’area metropolitana, ogni giorno che passa vengono invasi sempre più spazi pubblici

C.Ogni giorno che passa, la gente di Bucaramanga e dei comuni limitrofi perde la possibilità di godere dei propri spazi pubblici. Infatti, i metri quadrati medi di piattaforme e altre aree per abitante della città sono molto inferiori all’ideale, che non dovrebbe essere inferiore a 15 metri quadrati (m2).

Questo panorama è così pericoloso che “ciascuno di Bomangues ha a malapena i 4,1 metri quadrati di spazio pubblico effettivo che la città mette a loro disposizione per vivere.

Gli indicatori non sono incoraggianti anche nel resto dei comuni dell’area metropolitana, con una media di 3,46 mq per abitante a Piedequista; 1,38 m² a Floridablanca e 1,03 m² a Girón.

Nel caso dei bumangues, è stato anche denunciato in ripetute occasioni avanguardia, I cittadini dovrebbero avere più di tre volte lo spazio pubblico che hanno oggi; Questo è solo per raggiungere il minimo raccomandato a livello internazionale.

Quali sono le ragioni di questo panorama frustrante? Lo sfrenato e indulgente aumento del numero di venditori ambulanti e il mancato controllo delle autorità sul ripristino di strade e marciapiedi convertiti in parcheggi improvvisati per auto e moto, nonché il continuo irrigidimento di aree verdi e marciapiedi per ospitare garage e recinzioni su di loro. La scatola contribuisce alla perdita di spazio pubblico che appartiene ai cittadini.

Oltre a queste occupazioni illegali, molti esercizi commerciali beneficiano dell’occupazione di marciapiedi e strade che sono diventate un’estensione della loro attività.

In altre parole, metri quadri di spazio pubblico vengono sfruttati e “confiscati” impunemente ai comuni cittadini per tornaconti privati.

“La crescita del commercio informale, inteso come vendita fissa o mobile, unita alla mancanza di cultura cittadina e alla mancanza di autorità stradali, ha portato i cittadini a ‘poco’ o ‘per niente’ godere di questi spazi pubblici”, ha affermato Juan Diego Sánchez . Moreno, esperto di problematiche urbane.

“Per citarne alcuni, a Bucaramanga si è passati dai 3.120 punti ambulanti nel 2022 ai 4.180 punti ambulanti finora nel 2023. Questo numero è ancora più basso, se si tiene conto che non tutti i lavoratori informali sono registrati o che sono semplicemente non sono sul radar delle autorità”, ha aggiunto Sanchez Moreno.

Cosa dice “la mia voce, la mia città”.

Nell’indagine virtuale sulla percezione dei cittadini “My Voice, My City” per il Programma Bucaramanga Metropolitana, BMCV, è stata inserita una domanda sul grado di soddisfazione o insoddisfazione per spazi pubblici, parchi e spazi verdi nei comuni della regione.

In tal senso, secondo l’indagine, prevale un alto livello di disaccordo tra i residenti della regione, con un tasso di delusione del 49,8%. Il livello più alto è stato registrato a Girón, con il 66% di malcontento. Bucaramanga invece mostra il livello più basso del 40%. Il tasso di insoddisfazione in Floridablanca è del 58,2%, mentre in Piedequista è del 56,7%.

habitat urbani

Al contrario, la soddisfazione dei cittadini che hanno partecipato al sondaggio “My Voice, My City”, per quanto riguarda i loro quartieri, è abbastanza simile a Bucaramanga, Florida e Girón, attestandosi intorno al 50%. Tuttavia, il tasso di soddisfazione più elevato si registra a Piedequista, dove il 62% degli intervistati si dichiara molto soddisfatto del settore in cui risiede.

Questa soddisfazione aumenta in base al loro livello socioeconomico in tutti i comuni della regione metropolitana di Bucaramanga.