Un nuovo spazio culturale ha aperto nella città di Buenos Aires: CASA, della Fundación Medifé

Un nuovo spazio culturale ha aperto nella città di Buenos Aires: CASA de Fundación Medifé (Foto: Télam)

Con l’obiettivo di costruire un luogo per una vasta gamma di azioni legate alla cultura come musica, lezioni, letture, laboratori e assemblee, è stata inaugurata CASA de Fundación Medifé, uno spazio proposto per la sperimentazione, la creatività e l’apprendimento aperto a proposte collaborative. E il collettivismo basato su una doppia ancora: “pensa e agisci”. Situato ad Ayacucho 1945 nella città di Buenos Aires, in CASA le attività saranno organizzate negli assi “Leggi”, “Parla”, “Vedi” e “Conosci” e da questi assi lo spazio intende includere questioni sia del presente e il passato Dagli usi della memoria in archivio agli sviluppi attuali e futuri nel campo dell’intelligenza artificiale.

Fondata nel 2010, Fundación Medifé è un ente di pubblica utilità senza scopo di lucro che progetta e promuove un legame sostenibile e olistico tra salute e cultura. Giorgio Piva e il suo direttore generale Daniela Gutiérrez. Nell’ambito dei laboratori, “Il montaggio come pratica artistica” sarà eseguito da Gabriela HalakIl 5, 6 e 7 luglio dalle 15:00 alle 18:00 La pre-registrazione deve essere effettuata Fundacionmedife.com.ar.

Altro punto del programma è il “Ciclo Punto de Encuentro”, un programma ideato da Tangencia Fundación IDA e Fundación Medifé, che inizierà ad agosto e presenterà dialoghi interdisciplinari sul design, secondo un asse tematico e una mostra di oggetti. Ci sarà anche un “Corso di Dialoghi Internazionali” con l’Institut Français, l’Ambasciata di Francia, l’Ambasciata di Spagna, il Goethe-Institut, l’Ambasciata di Germania, l’Ambasciata dell’Uruguay e l’Ambasciata del Portogallo.

Daniela Gutierrez è la Direttrice Generale della CASA (Foto: Télam)

I seminari saranno a carico di diversi accademici come Bio Torroga E Maurizio Corbalanoe ricercatori di M7Red. Parteciperai anche tu Lago Santiago, ideatore di World of Writing; dottorato di ricerca in scienze sociali, Margherita Martinez; e il mondo politico Tommaso Borovinsky. Il corso ‘Living Arts’ includerà attività legate al teatro e alla performance Paraiso Club, Emilio García Wehbe, Maricel Alvarez E Alessandro Tantaniano.

Infine, le conferenze tra cinema e psicoanalisi a cura del comitato di redazione della collana Lectura Éxtimas della Fondazione Medifé Edita. Fundación Medifé ha diverse alleanze e piattaforme di cooperazione con istituzioni accademiche e culturali come il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale, il Culto della Nazione, il Ministero dell’Istruzione, della Cultura, della Scienza e della Tecnologia della Nazione e il Ministero della Cultura dello Stato. Città autonoma di Buenos Aires.

Inoltre, sviluppa progetti con rappresentanti culturali internazionali come il Círculo de Bellas Artes de Madrid in Spagna, l’Ambasciata francese, l’Istituto francese, la rete Alianzas Francesas in Argentina, l’Ambasciata tedesca in Argentina, il Goethe Institute, il Centro Culturale Spagnolo a Buenos Aires e l’Ambasciata di Spagna. Collabora anche con l’Ambasciata dell’Uruguay e del Portogallo.

Fonte: Télam SE

