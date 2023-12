Samsung Galaxy S23 FE arriva in Spagna per le feste natalizie | smartphone

A metà ottobre, Samsung ha presentato uno dei suoi telefoni più attesi. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S23FEun nuovo membro della popolare gamma Fan Edition che ha dato al produttore così tanto successo.

La cosa brutta è che questo modello non è arrivato in Europa, almeno quando è stato lanciato. Ebbene, oggi abbiamo una buona notizia, come riferiscono i nostri colleghi di MovilZona, Ora puoi acquistare il Samsung Galaxy S23 FE in Spagna.

E la cosa migliore è questa Il Samsung Galaxy S23 FE arriva con un display scandaloso Quindi puoi ottenere questo flagship killer a un prezzo più conveniente, soprattutto se ne consideriamo il design e l’hardware.

Questo è il Samsung Galaxy S23 FE che puoi acquistare adesso in Spagna

Il successore del Samsung Galaxy S22 FE ritorna più forte che mai e offre un design proprio così Ricorda molto il Samsung Galaxy S23. Con dimensioni di 155,7 x 74,5 x 7,8 mm e un peso di 177 grammi, è un dispositivo visivamente molto attraente.

A questo dobbiamo aggiungere una schermata composta da tePannello AMOLED da 6,4 pollici, Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Aggiungi il supporto HDR10+ e avrai una sezione multimediale che soddisfa le esigenze degli utenti più esigenti.

Continuando le caratteristiche del Samsung Galaxy S23 FE, quando solleviamo la cover troviamo più di una semplice composizione solvente. Per fare ciò, scegli il produttore Processore Samsung Exynos 2200, 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria interna.

Passando alla sezione fotografie, ve lo abbiamo già detto Fotocamera Samsung Galaxy S23FE Metodi a punti. Per fare ciò, è dotato di un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1.8, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.2 e un teleobiettivo da 10 megapixel con apertura f/2.4 e zoom ottico 3x. La fotocamera frontale è da 32 megapixel con apertura f/2.2.

con – Batteria con una capacità di 4500 mAh e supporta la ricarica rapida da 25 W. Fornisce sufficiente indipendenza per garantire prestazioni oltre ogni ragionevole dubbio.

Prezzo Samsung Galaxy S23 FE

Come hai visto, Il nuovo Samsung Galaxy S23 FE è un dispositivo molto affidabile Ciò promette prestazioni senza ombra di dubbio. Disponibile nei colori grafite, verde menta, viola e crema, ora puoi acquistare questa stazione dal sito del produttore o dai distributori ufficiali al prezzo che lasciamo di seguito.