Sherlock Holmes: The Awakened Remake pubblica un trailer di gioco con dedica a coloro che sono stati colpiti dalla guerra in Ucraina – Sherlock Holmes: The Awakened – Remake

Se nulla va storto, all’inizio del prossimo anno dovrebbe essere tra noi Un remake di Sherlock Holmes: The Awakener . E da allora rendiamo questo avvertimento precedente più motivato in questo caso Frogwareslo studio responsabile, è stato visto È stato profondamente colpito dall’invasione russa dell’Ucraina Essere una squadra di questo paese. Prova di ciò è la dedica e le immagini mostrate nel nuovo gameplay trailer che avete di seguito:

“Questo gioco è dedicato a tutti coloro che hanno perso la vita e i mezzi di sussistenza durante il terrore che ha colpito la nostra nazione”, si legge nella dichiarazione.

Il conflitto bellico ha costretto lo studio a spostarsi e anche loro stessi hanno commentato che alcuni membri prestano servizio nell’esercito. Coloro che continuano a lavorare nello sviluppo di videogiochi realizzano questa nuova versione di Sherlock Holmes: Il Risvegliato (2006). che prende sempre più forma. come vedi, Ha apportato molte modifiche e miglioramentiche influenzerà i modelli dei personaggi, le animazioni e le sequenze.

Il lancio è previsto per febbraio 2023

La nuova versione conterrà anche molte modifiche nei termini di gioco, con Meccanismi investigativi sviluppati e testo modificato. Frogwares ha confermato che amplierà la storia e l’avventura avrà anche nuove missioni secondarie. Inoltre, c’è una fotocamera in terza persona e molte impostazioni relative all’interfaccia e alla qualità della vita.

Successo su Kickstarter

Questa versione rinnovata di Sherlock Holmes: The Wakers È stato finanziato attraverso una campagna Kickstarter Che ha superato senza grossi problemi, anche Raccogli più denaro di quanto si sia prefissato come obiettivo iniziale (250.000 euro contro 70.000). La sua storia ci suggerirà di indagare sui Miti di Cthulhu così come li immaginava lo scrittore H.P. Lovecraft, affrontando orrori oltre la comprensione umana.