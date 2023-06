MIN presenta il lavoro di “Tierra”, uno spazio per la comunicazione

Doppio progetto responsabile per l’artista plastico e l’insegnante di arti plastiche Rossella Rovella Oltre che creatore, storico e direttore culturale Ariel Martínez Ferrari Recentemente aperto in Museo dell’Identità Nazionale (MIN).

Il tour visivo, che risveglia anche altri sensi come il tatto e l’udito per coloro che si lasciano partecipare, è composto da otto brani intrisi dell’essenza degli autori, con la premessa che tutti noi emergiamo dal concetto e allo stesso tempo tempo parte della tela come omaggio alla connessione.

Rouvillas e Martinez spiegano che l’esibizione ha, nello specifico, tre obiettivi. Per prima cosa pensate al nostro rapporto con la Terra, intendendola non solo come un elemento della natura, ma anche come il luogo che formiamo e che reciprocamente ci modella.

Attraverso installazioni estetiche, mira anche a invitare gli spettatori a esplorare l’idea di territorio come risorsa e come spazio che ci connette e ci esprime come comunità. Infine, cerca di stimolare la discussione sull’importanza della Terra come unico spazio abitabile, nonché sugli effetti che le nostre azioni hanno su di essa.