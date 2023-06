Puoi friggere le patate nello spazio? Noi europei ci stiamo provando

Il tipico cibo disidratato per gli astronauti può contare le ore. Al fine di studiare come l’ambiente spaziale influisce sulle tecniche di cottura come la frittura, l’Agenzia spaziale europea (ESA) ha progettato un nuovo dispositivo sperimentale sicuro e senza peso.

Friggere le patate richiede fisica e chimica complesse. Ma, inoltre, tutto nello spazio diventa molto più complicato. I creatori dell’invenzione non erano sicuri di poter implementare questa tecnica di cottura senza gravità: senza la spinta di galleggiamento verso l’alto, le bolle potrebbero aderire alla superficie della patata, proteggendola con uno strato di vapore che i ricercatori ritengono possa lasciare. Poco cotto e indesiderabile.

Gli esperimenti sono stati condotti in due campagne di volo parabolico dell’ESA, in cui gli aerei volano in archi ripetuti per ricreare brevi momenti di assenza di gravità, ha detto l’agenzia in un rapporto. lancio.

L’esperimento ha filmato il processo di frittura con una telecamera ad alta velocità e ad alta risoluzione per catturare le dinamiche delle bolle come il tasso di crescita, le dimensioni e la distribuzione, nonché la velocità di fuga delle patate, la velocità delle bolle e la direzione del movimento nell’olio. . L’esperimento ha misurato la temperatura dell’olio bollente e le temperature all’interno delle patate.

I dispositivi sperimentali sono automatizzati e bloccati per sicurezza. Mantiene una pressione costante all’interno della camera di frittura per evitare perdite, evitare schizzi d’olio e ridurre il consumo di energia per il riscaldamento.

I ricercatori dell’Università di Salonicco, in Grecia, hanno scoperto che poco dopo che le patate sono state aggiunte all’olio in condizioni di bassa gravità, le bolle di vapore sono state facilmente espulse dalla superficie della patata in modo simile alla Terra. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per mettere a punto alcuni dei criteri, suggerisce che gli astronauti saranno in grado di ottenere qualcosa di più del semplice cibo morbido nel menu mentre esplorano nuovi mondi.