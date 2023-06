Saldi PS4 e PS5: Days of Play ci offre grandi affari sui giochi PS Store

Sony Interactive Entertainment ha lanciato la campagna Game Days. In altre parole, sul PlayStation Store sono disponibili buoni affari per un periodo di tempo limitato. D’ora in poi, i giocatori possono ottenere grandi offerte, Compresi i principali indirizzi proprietari Come Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Ratchet & Clank: A Dimension Apart o Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Ovviamente non mancano nemmeno i titoli di terze parti.

Qui vi proponiamo una selezione:

Fantastici giochi per PS4 e PS5 in offerta su PS Store

Se hai un Nintendo Switch, hai anche la possibilità di accedere ai giochi a un prezzo stracciato. The Elder Scrolls V: Skyrim è uno di questi, anche se l’offerta del PlayStation Store lo è meno. In questa news raccogliamo i titoli Steam scontati.