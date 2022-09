Un bug in iOS 16 può impedirci di accedere alla nostra casella di posta

ieri Apple ha rilasciato iOS 16.02, Una versione minore del sistema operativo che si concentra sulla correzione di vari bug nel nuovo sistema operativo dell’azienda, come quella che abbiamo visto qualche giorno fa Per far vibrare in modo incontrollabile il sistema di stabilizzazione della fotocamerail che lo rende inutilizzabile in applicazioni di terze parti.

Tuttavia, questa versione del sistema sembra aver introdotto un nuovo bug, l’app di posta elettronica vulnerabile a un semplice attaccoChe cos’è L’inserimento di alcune virgolette nel campo del mittente fa sì che il destinatario del messaggio lasci un vassoio inutilizzabile quando lo apre.

Si spera che il problema venga risolto presto. Ma attualmente sia iOS 16.1 Beta che iPadOS 16.1 Beta sono vulnerabili a questo attaccoquindi potresti aspettarti che la riparazione richieda un po’ più di tempo del solito, o in alternativa Verrà data priorità alla visualizzazione simultanea su iOS 16.0 e 16.1.

Questa non è la prima volta che incontriamo casi come questo su dispositivi Apple, come abbiamo scoperto nel tempo come alcuni nomi di rete WiFi possono bloccare il dispositivo, così come alcuni nomi non realistici per gli altoparlanti HomePod.

