Goyo è stata nominata Equal Woman of November su Spotify

Spotify è una delle piattaforme di riproduzione musicale più importanti al mondo, Milioni di persone utilizzano l’app sui propri dispositivi mobili, computer e smart TV per ascoltare le canzoni dei loro artisti preferiti E alcuni podcast che stanno diventando sempre più importanti per la comunità degli utenti.

Negli ultimi anni, la società di servizi multimediali si è interessata a promuovere una cultura dell’uguaglianza, del rispetto e del benessere sociale. Con l’obiettivo di creare sempre più spazi di apprezzamento per tutti gli artisti, da alcuni mesi è in sviluppo la campagna Equal, strumento che mira a sensibilizzare i consumatori sulla parità di genere nell’industria musicale. La voce femminile di ChocQuibTown è stata scelta come copertina di novembre della playlist della campagna.

“Sono la cover di EQUAL EL PLAYLIST di Nosotras su Spotify. Sono stato selezionato per essere una delle voci più importanti e influenti del mio paese. Grazie Colombia”, Joyo ha dichiarato sul suo profilo Twitter il 9 novembre. Per tutto il mese, l’immagine dell’artista sarà in cima alla playlist Equal Colombia, dove potrai ascoltare una varietà di canzoni eseguite da donne del nostro paese.

Questa selezione musicale è abbracciata dall’intero ecosistema Spotify, motivo per cui la copertina e i brani della playlist di questa campagna possono essere visualizzati in oltre 50 paesi in tutto il mondo. Inoltre, è stato confermato che giovedì prossimo, 18 novembre, la copertina sarà sugli schermi della celebre Times Square di New York. In Equal, i cantanti erano già in copertina Carol G, Natalia Laforcade, Kazuo, Lézomite, Lido Pimenta, Adriana Lucia e Andrea Echeveri.

Nel frattempo, ChocQuibTown Group ha recentemente realizzato eL’uscita ufficiale del singolo “Morena”, In collaborazione con Lil Silvio & El Vega e La Ross Maria. Il gruppo musicale di Chocó continua a lavorare su altri progetti discografici che potrebbero essere pubblicati entro la fine di quest’anno.