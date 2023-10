Criptovalute: come è cambiato il loro valore nelle ultime ore

Le criptovalute prevedono l’uso di reti blockchain, che sono praticamente inesistenti e prive di regolamentazione. (Immagini Getty)

IL Valute digitali Si tratta di una risorsa digitale innovativa che ha visto una crescita enorme negli ultimi tempi a causa di molti fattori che vi hanno contribuito, incluso il fatto che alcuni governi hanno deciso di dargli una possibilità. Opportunità come moneta a corso legale; Tuttavia, hanno anche subito battute d’arresto che ne hanno messo in discussione la sostenibilità, come un recente episodio noto come “Crypto Winter”.

Nonostante questo panorama, sempre più persone iniziano ad acquistare criptovalute per poter investire in qualcosa di “sicuro” e “affidabile” a breve e lungo termine, nonostante i livelli estremi di instabilità di cui soffrono costantemente.

Tuttavia, Investire o acquistare in criptovalute È più facile di quanto sembri. Va ricordato che si tratta di valute virtuali, quindi saranno controllate in portafogli o portafogli che condividono questa privacy, perché a differenza del denaro normale, non hanno un supporto fisico.

Questo è il prezzo delle valute digitali più importanti al momento.

Lui Bitcoin Oggi viene scambiato a 29.782,32 dollari, il che significa una variazione del 3,7% nelle ultime ore.

La seconda valuta virtuale più popolare sul mercato, Ethereumha mostrato un movimento del 2,88% nelle ultime 24 ore, quindi il suo valore è di 1.612,63$.

SU Connetticiviene scambiato a $1, quindi il movimento nell’ultimo giorno è stato di -0.01%.

Per questa parte, Banca BNB Con un valore di $213,03, una variazione dello 0,89%, mentre Litecoin Fa lo stesso con $ 64,76 dopo una differenza del 4,81%.

Infine, il DogemonetaÈ una delle criptovalute promosse dallo stesso Elon Musk e il suo valore è di 0,06$ dopo aver presentato una variazione del 3,45% nelle ultime 24 ore.

Da Bitcoin a Solana, il modo più semplice e sicuro per acquistare criptovalute è attraverso le piattaforme online, note come Scambi. Alcuni di loro offrono Portafogli virtuali e asset mining dietro commissionein modo che l’acquirente non debba preoccuparsi ogni giorno di attuare strategie per aumentare i profitti e semplicemente rivedere ciò che ha creato.

Investire o acquistare in criptovalute è più facile di quanto sembri. Va ricordato che si tratta di valute virtuali, quindi saranno controllate in portafogli o portafogli che condividono questa privacy, perché a differenza del denaro normale, non hanno un supporto fisico.

Esistono molte piattaforme per Scambitra i più apprezzati Binance e CoinbaseChe può essere facilmente trovato da un motore di ricerca come Google. Una volta a posto, dovresti Seleziona l’opzione di registrazione e scegli il metodo di pagamento Per effettuare acquisti delle criptovalute che desideri, perché ne offrono molte in diversi tagli sul mercato. Non dobbiamo dimenticare che è volatile, quindi è importante tenere sempre in considerazione il suo valore attuale.

Criptovalute in Argentina: Sebbene le criptovalute non siano legalizzate in Argentina, il loro utilizzo è in aumento dopo decenni di instabilità finanziaria che i cittadini hanno dovuto affrontare, diventando uno dei paesi dell’America Latina con il maggior numero di criptovalute. In questo senso, il presidente Alberto Fernández ha proposto di utilizzarlo per combattere l’inflazione.

Oltre al Bitcoin, un’altra delle criptovalute più popolari è LUNA, un token scambiato nel sistema Terra e acquistabile sulla piattaforma Tienda Crypto. Questa criptovaluta è riuscita a raggiungere il massimo storico di $ 119,18.

Criptovalute in Messico: La Banca del Messico (Banxico) ha deciso che nessuna delle istituzioni partecipanti al sistema finanziario nazionale potrà utilizzare o consentire operazioni di qualsiasi tipo attraverso questo mezzo di pagamento.

Tuttavia, uno studio condotto da Finder nel 2022 ha mostrato che nel Paese sono circa 12 milioni i messicani che possiedono criptovalute, di cui il 59% sono uomini e il 41% donne.

In Messico, l’uomo d’affari Ricardo Salinas Plego, una delle persone più ricche del paese, ha mostrato interesse per le criptovalute e ha confermato che molte delle sue aziende accetteranno Bitcoin in futuro, inclusa la sua banca; Attualmente uno dei suoi negozi più famosi sta già facendo proprio questo.

Un gruppo di giovani salvadoregni si pronuncia contro l’implementazione del Bitcoin in El Salvador. (EFE/Rodrigo Sora)

Criptovalute in Perù: La Banca Centrale della Riserva del Perù (BCR) ha chiarito che la sua missione non è quella di essere la prima o la seconda banca centrale a regolamentare l’uso delle criptovalute, a causa dell’instabilità che le caratterizza. Ma pochi giorni fa, il presidente della BCR ha confermato che la BCR sta lavorando al proprio progetto di valuta digitale.

Criptovalute in Colombia: Il paese sudamericano ha più di 500 luoghi in cui sono consentiti pagamenti in criptovalute. Secondo il rapporto del Finder, la Colombia è al 14° posto su 26 paesi che adottano criptovalute.

Criptovalute in America Centrale: Nel governo SalvatoreGli ha concesso la sua fiducia il 9 giugno 2021 È diventato il primo paese a legalizzare Bitcoin Come moneta a corso legale. Inoltre, il presidente Nayib Bukele ha annunciato la sua intenzione di fondare la prima Bitcoin City a Conchagua che sarà finanziata tramite token bond garantiti da Bitcoin.

Quando crei una criptovaluta, è importante decidere prima cosa vuoi ottenere: Moneta o gettone. Il primo utilizza la propria blockchain, mentre il secondo si appoggia ad una rete preesistente.

Secondo il sito web di Binance, per creare una criptovaluta è necessario un grande team di… Sviluppatori ed esperti; Sebbene sia richiesta la conoscenza tecnica dei codici, è possibile crearli in pochi minuti utilizzando altri strumenti Bloccare le catene Come Ethereum o BNB, che sono i più famosi.

I costi di creazione, il tempo richiesto e l’utilizzo della manodopera dipenderanno dalla scelta di creare una valuta virtuale o un token. In quest’ultimo caso, puoi anche usare a Codice applicabile Per creare token o pagare per utilizzare il servizio di generazione di monete.

È importante sapere che prima di creare una criptovaluta è necessario considerare la sua utilità e il suo status legale.

Se si sceglie di creare una criptovaluta, è necessario scegliere una blockchain, quindi è necessario elaborare un piano in base al funzionamento e alla funzione della blockchain per progettare la blockchain. Nodi e interfaccia.

Continuare a leggere:

Più notizie

Prezzi di altre criptovalute

Mercato azionario