Twitter, scusa X, sopravviverà a Elon Musk? | un lavoro

In molti modi, la tecnologia moderna ha notevolmente ridotto l’importanza della distanza, e non solo…

Cosa servirebbe per distruggere una connessione, un luogo, reale o virtuale, dove le persone vanno perché sperano di trovare altre persone con cui vogliono interagire? Quanto deve peggiorare la loro esperienza perché smettano di venire e inizino una sorta di spirale mortale? Forse Elon Musk lo scoprirà.

Per molti aspetti, la tecnologia moderna ha notevolmente ridotto l’importanza della distanza, e non solo della distanza fisica, ma anche di altre distanze più astratte. Interagire con persone provenienti da diversi paesi, professioni e classi sociali non è mai stato così facile come lo è adesso. Ma anche in questo mondo in contrazione ci sono connessioni supportate da quelle che gli economisti chiamano esternalità di rete. I principali centri finanziari del mondo formano collegamenti interconnessi: le persone fanno affari a New York o Londra perché molti altri fanno lo stesso. In un senso più astratto, il dollaro americano è un collegamento: le persone effettuano pagamenti in dollari e detengono titoli statunitensi perché gran parte del mondo dipende da queste stesse attività.

La natura autorinforzante dei legami li rende estremamente durevoli. New York è diventata la città più grande degli Stati Uniti grazie in gran parte al Canale Erie, ma rimane la città più popolosa del paese un secolo e mezzo dopo che i canali sono diventati sostanzialmente irrilevanti per l’economia, perché alcune attività commerciali, soprattutto in il settore finanziario, ha visto vantaggi significativi nella vicinanza ad altre società con attività simili.

In un senso più profondo, il ruolo internazionale svolto dal dollaro riflette lo stesso tipo di logica. Il dollaro divenne la principale valuta internazionale – essenzialmente l’equivalente del denaro in relazione alle altre valute nazionali in relazione ad altri beni – quando gli Stati Uniti arrivarono a dominare l’economia globale.

Oggi il dominio economico degli Stati Uniti è meno evidente, ma le persone usano ancora il dollaro per gli affari transfrontalieri, soprattutto perché tante altre persone fanno lo stesso. I mercati dei cambi implicano tipicamente lo scambio di valute con dollari; I contratti vengono fatturati in dollari per ridurre il rischio dovuto alla prevalenza di prestiti denominati in dollari, e le aziende prendono a prestito in dollari perché anche i loro contratti sono in dollari. Nonostante il clamore continuo sull’imminente fine della rilevanza internazionale della valuta statunitense, questa reputazione appare più forte che mai. Sebbene i legami siano molto stabili, la loro durata non è illimitata. Se New York diventasse davvero il posto terribile che i repubblicani affermano che sia, il loro dominio fiscale quasi certamente finirebbe. Se gli Stati Uniti andassero in default sui propri debiti a causa di una politica del rischio calcolato, il dollaro potrebbe essere detronizzato.

Al momento, nulla di tutto ciò sta accadendo. Ma l’azienda X, precedentemente nota come Twitter, potrebbe presto fornire una lezione su ciò che serve perché una relazione vada in pezzi.

Dalla sua fondazione nel 2006 e dalla sua acquisizione da parte di Musk lo scorso anno, Twitter è diventata un’importante piazza pubblica, un luogo dove le persone che sanno qualcosa su un argomento possono condividere le proprie conoscenze. Come molti dei miei colleghi giornalisti e accademici, ho usato Twitter per scoprire notizie interessanti. Questo social network è stato particolarmente importante come fonte di collegamenti, sia per rapporti seri che per nuove ricerche.

Non voglio romanticizzare il Twitter pre-Musk. C’è sempre stata molta disinformazione e comportamento antisociale sulla piattaforma. Ho smesso di leggere le risposte di persone che non seguo molto tempo fa, in parte perché chiunque avesse un ampio seguito riceveva troppe risposte per stare al passo, ma anche perché l’ostilità personale di molti analisti era diventata estenuante. Tuttavia, usare Twitter con attenzione è stato molto utile, soprattutto quando si verificano eventi importanti.

Tuttavia, sotto Musk, l’esperienza è andata costantemente peggiorando. I segni di spunta blu, che una volta erano una forma di verifica, ora sono diventati qualcosa per cui hai pagato e ora sono spesso un segno che sei un troll (no, non ho pagato per il mio). Musk ha trasformato la piattaforma in uno spazio sicuro per i negazionisti dei vaccini, gli antisemiti e altri. Non molto tempo fa,.

La crisi del Medio Oriente è stata il primo grande test per la piattaforma MuschioLa mia percezione, condivisa da molti, è che abbia risultati terribili.

È questo il punto di svolta? Non ho dati precisi, ma la mia sensazione è che potrebbe essere così. Sempre più persone che seguo pubblicano materiale utile su altre piattaforme, in particolare Threads e Bluesky (che al momento è solo su invito, ma in rapida crescita).

È vero che le persone stanno ancora osservando questo declino, in parte perché alcuni di noi sono riluttanti a servire come fornitori di contenuti gratuiti per un uomo che promuove i suprematisti bianchi. Il numero di cose utili su altre piattaforme sta crescendo rapidamente, rendendo X meno importante. Questo è esattamente ciò che ci si aspetterebbe di vedere se X entrasse in una spirale mortale. Ci vuole molto per distruggere un’associazione consolidata, ma sembra sempre più certo che Elon Musk sia all’altezza del compito.

Paul Krugman è un premio Nobel per l’economia. © The New York Times, 2023 Traduzione di clip giornalistiche

