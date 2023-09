Le azioni statunitensi registrano il calo più grande degli ultimi 6 mesi dopo il duro messaggio di…

Bloomberg – Le azioni hanno continuato a scendere giovedì negli Stati Uniti, Mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati insieme al dollaroDopo che i recenti dati relativi alle richieste di disoccupazione hanno rafforzato la tesi della Fed a favore del mantenimento dei tassi di interesse elevati per un periodo più lungo.

L’S&P 500 è sceso dell’1,6% e il Nasdaq 100 è sceso di quasi il 2%, gravato dalle principali società tecnologiche. I due indici si avviano verso la chiusura del trimestre peggiore dell’anno.

I rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni hanno continuato a salire e sono già aumentati di oltre 30 punti base in sole tre settimane. Il dollaro ha toccato brevemente il massimo degli ultimi sei mesi, rivalutandosi contro tutte le sue controparti nei mercati sviluppati, ad eccezione dello yen.

Le azioni sono state in grado di sostenere tassi più alti per diversi mesi, poiché gli investitori hanno versato denaro nelle società tecnologiche. Ma i recenti movimenti nel mercato obbligazionario, stimolati dal messaggio della Fed secondo cui i tassi di interesse rimarranno più alti per un periodo più lungo, hanno spinto Wall Street a riconsiderare la situazione.

La sterlina è scesa dopo che la Banca d’Inghilterra ha mantenuto i tassi di interesse invariati per la prima volta in quasi due anni. I tassi di interesse tedeschi sono saliti ai livelli più alti degli ultimi 12 anni.

“Ci sono effetti post-Fed sul mercato e nubi scure su Wall Street”.Secondo gli strateghi di Bespoke Investment Group. “Dopo che ieri il mercato ha seguito quasi passo dopo passo l’ultimo scenario giornaliero della Fed, i mercati internazionali hanno continuato la tendenza al ribasso durante la notte, e i mercati statunitensi stanno riprendendo da dove avevano interrotto ieri.”

Matt Maley di Miller Tabac+ afferma che, nonostante la Fed abbia segnalato che manterrà i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo, la banca centrale “sembra spingere questa narrativa in misura maggiore del previsto”, aumentando i tassi di interesse in modo più aggressivo. I funzionari si aspettano che il tasso dei fondi federali venga scambiato in date future.

Le richieste di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese la scorsa settimana al livello più basso dallo scorso gennaio. Ciò indica un mercato del lavoro sano che continua a sostenere l’economia. Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono scese a 201.000, mentre la stima media di un sondaggio condotto da Bloomberg tra gli economisti era di 225.000 richieste.

“Su base netta, questa è stata una lettura forte per alcuni dei dati sull’occupazione in tempo reale più vicini a disposizione degli investitori”, ha affermato Ian Lingen di BMO Capital Markets. “Inoltre aumenta marginalmente le possibilità che la Fed alzi i tassi a novembre e certamente rafforza il messaggio della Fed di evitare il più possibile i tagli nel 2024.”

Poiché la maggior parte dei membri del consiglio della Fed sostiene un ulteriore aumento nel 2023, le richieste di disoccupazione inferiori alle attese sono il tipo di dati che potrebbero rendere ciò una realtà, secondo Mike Loingart del Global Investment Office di Morgan Stanley.

“La Fed ha aspettato che il mercato del lavoro diminuisse, e finora non è successo”, ha aggiunto Loingart. “Ma anche se non dovessero aumentare nuovamente, la continua forza del mercato del lavoro significherà probabilmente che i tassi di interesse rimarranno alti più a lungo”.

I trader obbligazionari si stanno preparando al fatto che i rendimenti dei titoli del Tesoro continuino a salire dopo che la Federal Reserve ha segnalato che probabilmente manterrà i tassi di interesse elevati il ​​prossimo anno.

Il 58% dei 172 intervistati in un sondaggio Bloomberg Markets Live Pulse, condotto dopo la decisione della Fed, ha affermato che i rendimenti dei titoli del Tesoro a due anni non hanno ancora raggiunto il picco, mentre la maggioranza si aspetta che i rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni superino il 4,5%. Giovedì i tassi di interesse a due anni sono saliti sopra il 5,19%, toccando un nuovo massimo da 17 anni, mentre i rendimenti dei titoli a 30 anni sono saliti al 4,48%, un livello visto l’ultima volta nel 2011.

L’ex presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, ha affermato che la banca centrale potrebbe dover aumentare ulteriormente i tassi di interesse e mantenerli elevati per proteggersi dai rischi di un ritorno dell’inflazione.

