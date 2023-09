Il prezzo del dollaro in Cile oggi, 21 settembre 2023: ecco come si muove…

Questo giovedì, 21 settembre 2023, Il dollaro è salito di 12,51 dollari sul mercato dei cambi cilenoche pone la valuta statunitense a Al prezzo di $ 894,59 alle 9:40ora locale, secondo i dati Bloomberg.

Il forte progresso arriva un giorno dopo la decisione di politica monetaria della Federal Reserve americana. Sebbene la Fed abbia deciso di non spostare il tasso di interesse dal range precedente (5,25-5,50%), il fatto è che il mercato dà per scontata questa stasi. Ecco perché il momento clou della giornata è stato il discorso del presidente dell’organizzazione, Jerome Powell, il quale ha insistito sul fatto che il suo team stava monitorando il mercato e che, se necessario, I prezzi saliranno ancora. Anche Era chiaro che le perdite non sarebbero iniziate quest’anno.

La percezione che la Fed abbia un atteggiamento restrittivo pesa sulle valute emergenti e le indebolisce rispetto al dollaro.

in questo contesto, Indice del dollaroche confronta la valuta statunitense con altre valute, Mostra un progresso dello 0,4%. Ho fretta oggi.

“Continuano le pressioni al rialzo dalla posizione estera, che è ancora una volta sopra gli 8.000 milioni di dollari. Ciò, unito alle nuove vittime della posizione cilena, Ciò potrebbe riportare il peso al dollaro a 900, complicando ulteriormente i piani di avvio di una politica monetaria espansiva da parte dell’organo dominante.“, ha rivisto Rodrigo CastelloCEO di BeFX.

A complicare ulteriormente la situazione, i futures del rame sono crollati bruscamente durante le negoziazioni di oggi, aggiungendo ulteriore pressione sul peso cileno.