La nuova Fiat 600 Hybrid è la scelta più logica

La Fiat 600 è il modello che sostituisce la 500X. Fu presentata ufficialmente il 4 luglio, anche se all’epoca si parlò solo della versione elettrica, la 600e. Ora, Marchio italiano Presentato 600 Hybrid, che in Spagna Sarà disponibile per tutto il 2024. Secondo il comunicato stampa, questa versione ibrida è pensata per quei pochi paesi in cui la transizione all’elettricità è ancora lenta, come nel caso dell’Italia o della Spagna.

Come la versione elettrica La 600 Hybrid è lunga 4,17 metri, il che la colloca chiaramente nel segmento dei B-SUV. Tra i suoi concorrenti troviamo modelli come la Ford Puma 1.0 EcoBoost MHEV 125 CV Automatica o la Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 CV MHEV DCT.

Il sistema di trazione della Fiat 600 Hybrid è sostanzialmente lo stesso utilizzato negli altri modelli della gamma Stellantis, come la Citroën C5 Aircross o la Peugeot 208 e 3008. È un blocco benzina a tre cilindri da 1,2 litri e ha la proprietà di funzionare secondo il ciclo Miller, leggermente diverso dal classico Otto. Questo motore sviluppa una potenza di 100 CV ed è accoppiato ad un cambio automatico doppia frizione a sei rapporti e ad un motore elettrico in grado di sviluppare fino a 21 kW (29 CV).

La potenza elettrica aggiuntiva migliora la flessibilità ai bassi regimi e durante l’avviamentoFornisce inoltre una risposta del pedale dell’acceleratore praticamente istantanea. Inoltre, questa tecnologia consente il recupero di energia durante la frenata del veicolo. In condizioni di guida normali, il motore è progettato per ottimizzare il consumo di carburante e Risparmio fino al 15% delle emissioni di CO2 2 Rispetto ad un ICE con cambio automatico, con emissioni di CO2 stimate tra 110 e 114 grammi.

Fiat 600e

In determinate circostanze, La 600 Hybrid può viaggiare in modalità 100% elettrica, ad esempio a velocità inferiori a 30 km/h O su strada in condizioni di bassa domanda meccanica. Una batteria totale da 0,9 kWh (0,43 kWh utilizzabili) garantisce un’autonomia massima di 1 km. Anche la maggior parte delle manovre a bassa velocità, come il parcheggio, vengono eseguite con il motore a combustione spento. Sfruttando appieno le capacità del sistema ibrido, la 600 Hybrid sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 11 secondi (in attesa di approvazione).

Per curiosità anche la nuova Fiat 600 Hybrid Fornirà al conducente un “rapporto di viaggio”, attraverso il quale sarà possibile analizzare le abitudini di guida Ottimizza l’impatto sui consumi, valuta il tuo impatto ambientale e l’impatto del tuo stile di guida sulla salute dell’auto.

La Fiat 600 Hybrid sarà disponibile in due finiture

Questa versione ibrida arriverà con Versione Access (600 Hybrid) e con un livello di equipaggiamento più completo chiamato La Prima. Il marchio italiano non ha fornito dettagli sull’equipaggiamento, tranne che entrambe le versioni avranno una funzione specifica per l’avviamento elettrico nel quadro strumenti e paddle al volante per cambiare manualmente in sequenza.

Dal punto di vista pratico, la 600 Hybrid avrà una capacità di stoccaggio interno di 15 litri, che è la migliore della sua categoria e Il bagagliaio ha una capacità di 385 litri, 25 litri in più rispetto alla 600e.

Fiat 600e

Offrirà anche la 600 Hybrid ai suoi clienti Due pacchetti di servizi connessi: Connect One e Connect Plus. Focalizzandosi principalmente sulle esigenze di sicurezza, Connect ONE, già incluso con l’acquisto del veicolo, offre servizi di assistenza e chiamate di emergenza, ma fornisce anche preziose informazioni che forniscono dati mensili sullo stato del veicolo.

Il pacchetto Connect Plus è pensato per rendere l’esperienza di guida più confortevole sia dentro che fuori dall’aereo. Include Servizi di navigazione, funzioni per la gestione remota del veicolo Tramite app Fiat, monitoraggio stile di guida, ecc.

La Fiat 600 Hybrid arriverà sul mercato nel corso del 2024. C’è già un prezzo per il mercato italiano, dove si parte da 19.950 euro Con aggiornamenti inclusi; Il prezzo di listino nel Paese transalpino è di 24.950 euro.