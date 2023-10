GW Shimano – Sidermec conclude la stagione europea in Italia con due gare in Veneto – Mundo Ciclistico Magazine

Squadra continentale GW Shimano – Sidermech Ha definito i suoi piloti per le ultime due gare dell’anno. Partirà dall’inizio la squadra italo-colombiana di Gianni Savio Giro del Veneto E Classico veneto per completare il suo primo anno in Italia.

Per le gare in programma mercoledì 11 (Giro del Veneto) e domenica 15 ottobre (Veneto Classico) I cosiddetti corridori erano stati utilizzati con gli italiani nelle precedenti gare autunnali Alessandro Bisoldi E Filippo Tagliani Insieme ai colombiani Jonathan Cuadiponza, Alejandro Osorio, Andres Mancip, Jefferson Ruiz E Santiago Umpa.

Serviva allo scopo di incoraggiare i giovani talenti e metterli alla prova contro molti dei migliori ciclisti del mondo. Un secondo capitolo europeoHanno partecipato a gare prestigiose Calendario europeo dell’UCI.

“Questa è un’altra opportunità per i nostri giovani di competere contro grandi squadre e acquisire esperienza per il futuro.. Ringrazio gli organizzatori italiani per averci invitato a queste gare di prima classe Calendario Internazionale dell’UCI Siamo certi di averli sempre onorati. Vogliamo ricordare la vittoria del Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria Jonathan Restrepo E questo Il Giro d’Italia è il prossimo generaleDove mettiamo due cavalieri – Gomi tedeschi e Santiago Umba – nella top ten della generale, siamo saliti sul podio con il terzo posto nella classifica a squadre conquistato da Jumbo Wisma,” ha detto il direttore generale della squadra. Gianni Savio.