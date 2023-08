Ha vinto $ 500, quindi ha comprato più gratta e vinci e ha ottenuto $ 1 milione

I gratta e vinci della lotteria continuano a deliziare coloro che decidono di tentare la fortuna e acquistare un biglietto. Uno dei casi più eclatanti degli ultimi giorni è quello di Fang Zha, residente in California, Stati Uniti. Il vincitore ha affermato di aver partecipato frequentemente e quindi di aver vinto molte volte in diversi giochi. La cosa strana è che l’ultima volta che ci è riuscito, grazie alla fortuna, ha ottenuto due premi, uno dei quali importante.

L’appassionato giocatore ha acquistato alcuni biglietti della lotteria della California e ha tentato la fortuna estraendo un “$ 30 California 200x gratta e vinci”. Fang Zha ha ammesso di essere rimasto sorpreso di ricevere la notizia che gli era stata data l’opportunità in una partita che non aveva ripetuto spesso.

Con sua sorpresa, quando ha grattato via uno dei biglietti, ha vinto un premio di $ 500,00. A proposito, ha deciso di investire questi soldi in altri biglietti della lotteria. Così, ha tentato la fortuna e ha messo un po’ di soldi nelle sue quote nelle varie varianti dei giochi d’azzardo.

Sorpresa maiuscola in casa

La sorpresa più grande è stata per il giocatore californiano, una volta tornato a casa. Dopo una dura giornata di lavoro, grattò un altro biglietto che aveva comprato e vinse un milione di dollari. Certo, lo ha visto così tante volte perché lui stesso non poteva credere che la fortuna gli sorridesse così.

Il vincitore ha commentato alla stampa dopo aver ricevuto il suo premio che era “sbalordito. L’ho scansionato nell’app della lotteria per assicurarmi che fosse corretto, e lo era”.

Più tardi, ha detto che non sapeva cosa avrebbe fatto con il denaro ricevuto. Tuttavia, ha confermato che una parte del budget sarebbe stata utilizzata per acquistare altri gratta e vinci della lotteria.

In questo modo continuerai a tentare la fortuna, che la lotteria ti porti premi più entusiasmanti in futuro.