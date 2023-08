La marcia dei fiori ha percorso le strade del Guatemala per la democrazia (+ foto)

Le organizzazioni e i sindacati sociali e studenteschi hanno espresso che il potere si prende con una lotta unificata, è un’opportunità per il Paese di prosperare, poiché siamo custodi della dignità dello Stato.

E una settimana prima della data dello scrutinio presidenziale, ci hanno esortato a difendere il voto dei cittadini e a proporre e imporre gli interessi della maggioranza, perché “se ci rubano la democrazia, non ce la restituiranno”, come hanno sottolineato nelle parole del Presidente. .

Le autorità indigene, la protezione degli animali e le organizzazioni interreligiose hanno considerato la possibilità di un cambiamento con dinamiche più democratiche come un passo avanti nel tentativo di cambiare la realtà nazionale.

Nell’appello di questa settimana, hanno ricordato l’era della primavera democratica che è stata bruscamente interrotta dalla controrivoluzione finanziata dal governo degli Stati Uniti.

Hanno sottolineato che ciò significava una stagnazione incalcolabile e l’impossibilità di superare i rapporti di schiavitù in cui era immersa la stragrande maggioranza dei guatemaltechi.

Il nome della manifestazione nasce dal contesto oscuro e grigio in cui le strutture criminali non vogliono rinunciare al potere, come rivelato alla vigilia della chiamata di domenica 23 luglio, Alida Vicente, dell’ufficio del sindaco indigeno di Palen, provincia di Escuintla . .

Il corteo è partito questa volta dal Giardino Botanico dell’Università di San Carlos, dove si sono fermati più volte, una di queste davanti alla Corte Suprema di Giustizia, fino a raggiungere la Plaza de la Constitución.

A difesa della sovranità popolare hanno partecipato anche rappresentanti del gruppo di organizzazioni sociali denominato “Convergenza Nazionale nella Resistenza” e “Giornalisti per la Democrazia”.

Qui più volte la Procura ha fatto irruzione nella sede della Corte Suprema per le Elezioni, sede del movimento Sayed, e le indagini in corso, definite gravi, continuano.

Nonostante gli ostacoli, Bernardo Arevalo, per il suddetto partito, continua la sua campagna, che si concentra sul convincere il maggior numero di elettori con le sue proposte progressiste.

Affronterà l’ex First Lady Sandra Torres della National Unity of Hope, che raggiunge questa fase per la terza volta consecutiva, prima di perdere contro Jimmy Morales nel 2015 e Alejandro Giamatti nel 2019.

jh/znc