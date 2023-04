Eclissi anulare 2023. Quando e dove vedere l’anello di fuoco del Messico Grupo Milenio

eclissi solare Questi sono eventi senza precedenti e accadono raramente, l’ultimo è accaduto in Messico è stato nel 1991, questo fenomeno si è ripetuto in diverse parti del mondo e dopo 32 anni i messicani saranno fortunati ad assistere eclissi anulareil fenomeno astronomico più atteso per l’anno 2023.

Qui vi diciamo quando e dove possiamo vedere questo evento.

Cos’è l’eclissi anulare di sole o l’anello di fuoco?

L’eclissi solare anulare è un fenomeno che si verifica quando la Luna, che si trova il più lontano possibile dalla Terra, si frappone tra il nostro pianeta e il Sole, ma essendo troppo lontana non riesce a ricoprire completamente la superficie del Sole e quindi si rivela intorno ad esso . È un anello, motivo per cui è anche conosciuto come anello di fuoco

Secondo il una pentolaQueste sono di solito le eclissi più lunghe, poiché l’anello può essere visto per più di dieci minuti, anche se generalmente non durano più di cinque o sei minuti, quindi devi essere consapevole di ciò che potrebbe accadere.

Gli anelli che circondano la Luna durante un’eclissi solare anulare sono noti come Anelli di Fuoco. Inoltre, il satellite attraversa una fase chiamata piccola luna Quando l’eclissi si verifica mentre il satellite è in movimento Luna piena.

Quando e dove vedi l’eclissi anulare?

L’anello di fuoco non è visibile da tutto il paese, solo alcuni paesi della Repubblica hanno il privilegio di osservare questo fenomeno. La National Eclipse Commission del Messico riferisce che il 14 ottobre 2023 sarà visibile in alcune aree del Messico sud-orientale, così come nel vicino paese del Belize.

L’ora approssimativa in cui si verificherà il fenomeno sarà alle 10:45 ora locale. attraverso un conto SkyAlert Abbiamo creato un promemoria per tutti gli utenti della piattaforma e annunciato che l’intera fase del fenomeno sarà visibile su Campeche, Yucatan e Quintana Roo, mentre nel resto del Messico sarà solo parziale.

La percentuale di sole che sarà nascosta in alcune città è prevista come segue:

•Villahermosa 82%

• Tuxtla SA 79%

Visualizza il 76%

• Bio 73%

CDMX 69%

• Mty 82%

Dipartimento delle finanze 62%

Inoltre, verrà registrata un’altra eclissi, ma ciò avverrà l’8 aprile 2024 e ora nelle regioni settentrionali del paese potrai apprezzare la straordinaria natura dell’eclissi solare totale.

Suggerimenti per visualizzare l’eclissi anulare di sole

Daniela Tarhuny Navarro, Capo del dipartimento di editoria scientifica presso la UNAM High SchoolHa spiegato che per vedere questo fenomeno naturale bisogna seguire alcuni consigli.

“Ci sono alcune linee guida da vedere in sicurezza, Perché se guardiamo direttamente il sole, possiamo subire danni alla nostra vista, possiamo avere ustioni alle nostre retine e questo può essere molto dannoso.Tarhuny-Navarro ha spiegato che durante l’eclissi i raggi del sole sono concentrati e, peggio ancora, è come se i nostri occhi fossero una lente d’ingrandimento.

Ha avvertito che molte persone usano gli occhiali da sole, ma non sono raccomandati, mentre altri ricorrono agli occhiali da saldatura:

“Possono essere utilizzati, ma devono essere molto specifici, dal numero 14 in poi, oppure gli appositi filtri che vengono normalmente distribuiti per visualizzare questo tipo di eclissi.E Che hanno un film speciale che ci permette di vedere il sole, ma non per tre minuti alla voltaDevi vederli nelle pause o nei periodi e lasciare che i tuoi occhi si riposino e vedano di nuovo, altrimenti possono essere dannosi in qualsiasi modo”.

Ha spiegato che ci sono modi semplici per poterlo vedere e goderne, oltre alla possibilità di farlo a casa, ma ha sottolineato di non vedere direttamente l’eclissi.

Ormai sai che dovresti salvare la data per un viaggio nello Yucatan per vedere l’eclissi in tutto il suo splendore.

frvl