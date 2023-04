La Cina protesta contro le sanzioni statunitensi contro le sue aziende

Il Dipartimento del Commercio ha affermato che l’azione di Washington è illegale e non ha alcun fondamento nel diritto internazionale e non è stata autorizzata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

L’ha denunciata come un’azione unilaterale e un altro esempio di “giurisdizione a lungo termine” con grave danno per gli interessi ei diritti delle aziende colpite.

Il suddetto ente ha anche avvertito di danni alla stabilità e alla sicurezza della filiera industriale, dopo aver chiesto agli Stati Uniti di annullare le sanzioni e vessare le aziende cinesi, altrimenti dovrà affrontare legittime contromisure.

Il Dipartimento ha quindi risposto alla decisione del Dipartimento del Commercio nordamericano di inserire nella lista nera Allparts Trading Co., Ltd.; Avtex Semiconductor Limited; ETC Elettronica S.r.l. Maxtronic International Co., Ltd. e STK Electronics Co., Ltd.

Il provvedimento è stato approvato mercoledì scorso e indica che le aziende non potranno fare affari con società statunitensi senza prima ottenere una licenza speciale.

Secondo gli Stati Uniti, sono tutti sospettati di svolgere attività contrarie ai loro interessi di sicurezza nazionale e di politica estera, nonché di eludere i controlli per ottenere materiali per uso militare sul loro territorio e poi inviarli in Russia.

mem/ymr