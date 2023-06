La delegazione colombiana detiene lo stendardo ai XXIV Giochi di Centrocaribes

In questi anni, ha detto Petro, la Colombia ha vissuto momenti di forte trasformazione, i sintomi storici della fondazione di una nuova società che speriamo sia molto più giusta di quella attuale e pacifica.

Il capo dello Stato ha assicurato agli atleti presenti che lo sport ha molto da dire in termini di giustizia e pace.

Ha sottolineato che il suo governo vuole riorganizzare lo sport in Colombia che ha raggiunto il presente con tutto il suo splendore, ma ha detto che c’è un urgente bisogno di più salti e questo significa una fusione tra scuola e sport.

Ha notato che molto tempo fa qualcuno ha preso la decisione di separare lo sport dalla scuola e ha smesso di assumere insegnanti di educazione fisica e i bambini hanno smesso di partecipare a questa materia.

“Sei in qualche modo eccezionale, perché in mezzo alle difficoltà dell’assenza dello Stato e di una cultura che non consente l’attività fisica, beh, ti distingui, guidi la carica”, ha detto Petro.

Ha avvertito che l’attività fisica è “un diritto della popolazione in generale, perché è fondamentale e determinante per la salute”.

Ha incaricato il ministro dello sport, Astrid Bibiana Rodríguez, di promuovere questi progetti che stanno trasformando la società colombiana.

“Il cambiamento da fare, Eccellenza, è proprio quello di poter coniugare la scuola con lo sport, per cui l’attività scolastica di qualunque ragazzo o ragazza, poi giovane, possa esprimersi idealmente nell’orario scolastico, nel proprio spazio fisico, mentre il i libri si aprono Le equazioni matematiche si studiano con l’attività fisica.

Pietro ha augurato agli atleti successo e risultati migliori rispetto alla scorsa edizione dei Giochi, che si sono svolti nella città colombiana di Barranquilla.

“Speriamo che i giovani liberati che vogliamo siano in Colombia, perché quando gli anni passano, ci spingono, anche quelli di noi che non sono più giovani, verso una vita migliore, verso un futuro migliore, verso una Colombia migliore, verso affinché la Colombia possa essere una forza globale di vita e di pace”.

Il sollevatore di pesi Yeni Alvarez e il ginnasta Andrés Felipe Martinez, selezionati per le loro eccezionali prestazioni durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024, porteranno lo stendardo di rappresentare il Café.

