Tra le migliori zuppe messicane al mondo: TasteAtlas

quattro tipi di Zuppe messicane Parte della lista delle 100 persone più qualificate al mondo, secondo il portale Gusto Atlante, che recensisce i migliori piatti e bevande dell’intero pianeta; Di seguito su Unotv.com vi diciamo a cosa stanno ribattezzando quei cibi tradizionali Messico.

Questa non è la prima volta che Gusto Atlante riconosce cibo e bevande dal Messico nelle sue classifiche; Due settimane fa è stato annunciato che la tequila rilassante è la bevanda alcolica più apprezzata al mondo. Ora ha rivelato che quattro zuppe messicane fanno parte delle prime 50 zuppe ammissibili.

Quattro zuppe messicane, tra le migliori al mondo

Zuppa di limone tra i primi cinque. Foto: camera oscura

La zuppa messicana che ha ottenuto le migliori recensioni è stata la seguente:

Zuppa di lime – posizione 5

Posizione Pozole 15

Zuppa Taraskan – Posizione 31

Zuppa di tortilla – posizione 41

Non sono però gli unici a far parte della top 100, ed è il caso di:

Sugo al formaggio – Sonora – #83

Carne nel suo stesso succo – Guadalajara – # 79

Stufato di gamberi – Tutto il Messico – N. 69

Zuppa di limone, tra le cinque migliori zuppe del pianeta

La zuppa di limone è un piatto tradizionale della penisola dello Yucatan in Messico. Si caratterizza per essere un alimento piccante e saporito contenente ingredienti come pollo e pomodoro.

Contrariamente al nome che suggerisce che il limone sia l’ingrediente principale del piatto, è aromatizzato solo con quel frutto agrodolce.

Poiché i lime sono originari della penisola, non sorprende che siano incorporati in molte ricette della cucina dello Yucatan. TasteAtlas ha notato che la zuppa di limone di base è una zuppa sostanziosa e salutare proveniente da un clima caldo, ottima anche come cibo di conforto invernale.

Numero uno in cima che è incluso lo stufato messicano

La cucina orientale occupa diverse posizioni tra i vertici in cui è inclusa la zuppa messicana. I primi posti sono stati occupati da:

Tonkotsu Ram – Giappone – 1° classificato

Zurik – Polonia – # 2

Mercimek Corbasi – Turchia – #3

Tom Kha Gai – Thailandia – N. 4

Zuppa di limone – Messico #5