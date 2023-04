Lula a Pechino: il presidente Xi Jinping ha detto che la Cina aprirà nuove opportunità per il Brasile

Il presidente cinese Xi Jinping ha detto venerdì al suo omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva che lo sviluppo della Cina “aprirà nuove opportunità” per il Brasile e il mondo durante l’incontro dei due leader a Pechino.

La Cina perseguirà uno sviluppo di alta qualità, accelererà la creazione di un nuovo modello di sviluppo e promuoverà un’apertura di alto livello. “Questo aprirà nuove opportunità per il Brasile e per i paesi del mondo”, ha affermato una dichiarazione del ministero degli Esteri cinese.

Lula si è recato in Cina per rafforzare i legami economici con il principale partner commerciale del Brasile e per certificare che il suo Paese è “tornato” sulla scena internazionale e con l’obiettivo di diventare un mediatore nel conflitto in Ucraina.

Il presidente Xi ha ricevuto Lula venerdì durante una cerimonia davanti alla Grande Sala del Popolo di Pechino. In precedenza, il presidente brasiliano ha partecipato a una cerimonia presso il Monumento agli eroi del popolo in piazza Tiananmen e ha incontrato il premier cinese Li Qiang prima del suo incontro con Xi.

A Shanghai, Lula ha messo in dubbio l’uso del dollaro come valuta globale poche settimane dopo che il suo governo ha accettato di commerciare con la Cina utilizzando le proprie valute.

“Perché tutti i paesi sono obbligati ad avere il loro commercio legato al dollaro? Oggi un Paese ha bisogno di inseguire il dollaro quando può esportare nella propria valuta”.

Lula ha anche criticato il Fondo monetario internazionale, alludendo alle accuse secondo cui sta imponendo duri tagli di bilancio a paesi altamente indebitati come l’Argentina in cambio di linee di salvataggio.

“Nessuna banca può strangolare le economie dei paesi come sta facendo ora il Fondo monetario internazionale in Argentina o come ha fatto per molto tempo con il Brasile e con tutti i paesi del terzo mondo”, ha detto.

“Il tempo in cui il Brasile era assente dalle principali decisioni globali è ormai un ricordo del passato”, ha detto a Shanghai, da dove è partito giovedì sera per Pechino. “Il Brasile è tornato”, ha insistito.

L’account di Lula, insieme a una foto con Zhao, ha twittato: “Vogliamo aumentare il livello di cooperazione strategica tra i nostri due paesi, espandere i flussi commerciali e raggiungere l’equilibrio con la Cina nella geopolitica globale”.

Né la Cina né il Brasile hanno imposto sanzioni alla Russia, come hanno fatto le potenze occidentali, e stanno cercando di posizionarsi come mediatori di pace.