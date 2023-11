Hoglund, falso Haaland – ESPN

EvieLettura: 4 minuti.

Mauricio Pedroza: “Non c’è alcun elemento di grandezza al Manchester United” La squadra inglese è ultima nel proprio girone con soli 3 punti.

Il danese ha già superato il temibile 007 con cui i tifosi rivali provocano i nuovi acquisti, segnando un marchio James Bond con 0 gol, 0 assist e sette presenze.

Rasmus Hoglund È in parte vittima di paragoni ingiusti. Quelli che si sono scatenati quando hanno visto che era sbarcato un altro giocatore dal Nord Europa premier League, per una cifra che sfiora gli 80 milioni di euro, e con esso il voto del cannoniere. Come non essere paragonabile? Erling Haalandil mostro che ha appena battuto il record di gol nel miglior campionato del mondo.

Ma Hoglund non è Haaland, e non gioca nella macchina come lei Manchester City. Gioca nel dramma rosso della City, uno che non gli fornisce i palloni che fanno con il norvegese e in cui è poco più che un’isola in un attacco affollato di Erik dieci Hag.

Rasmus Hoglund festeggia con il Manchester United Immagini Getty

Infatti, a inizio stagione, aveva già superato il temibile 007 con cui i tifosi rivali sfottevano i nuovi acquisti. Cosa significa questo 007 (riferito a James Bond)? In 0 gol, 0 assist e sette partite. Il danese dal suo arrivo da Atalanta Per 75 milioni di euro ha giocato otto partite di campionato premier League Non ha segnato né assistito.

Ma la sua partecipazione ai giochi va oltre le semplici storie. Nelle otto partite della Premier League è stata creata una statistica dei gol attesi (che misura i tiri in base a criteri come la distanza dalla porta o la posizione della palla) di 2,73. Ciò significa che, sommando tutte le occasioni avute nelle otto partite, avrebbe dovuto segnare meno di tre gol. Il problema è che in molti partiti questo è passato praticamente inosservato. contro Fulham e Manchester City Non ha segnato nessuna occasione. Contro il Brentford, la sua percentuale di gol attesi era di 0,06, contro 0,06 Brighton e Hove Albionda 0,09, e contro Palazzo di cristalloda 0,22.

Quale Hoglund Non avrebbe raggiunto i numeri di Haaland, era chiaro, così come è successo Darwin Nunez L’anno scorso, quando l’uruguaiano era visto come il suo omologo norvegese, il danese ha più calcio. Tuttavia, era previsto il decollo.

I loro numeri sono arrivati Atalanta Non sono niente di entusiasmante (10 gol in 38 partite), e sono leggermente migliori allo Sturm Graz (12 in 21 partite), quindi anche il numero di gol non può essere stimato a trenta, ma è uno sviluppo che il Dane non offre. .

Forse ha bisogno di una stagione di adattamento, come è successo a Nuñez, perché tifosi e squadra capiscano che non è Haaland e da lì cresca come calciatore e come generatore di occasioni, come succede all’uruguaiano.

Attualmente si trova l’oasi trovata da Hoglund Champions LeagueHa segnato quattro gol in cinque partite. Il problema è che sono rimasti inattivi da quando uno di loro è stato sconfitto per 4-3 Bayern Monaco La sua prima doppietta come “Diablo Rojo” è stata una storia nella sconfitta per 3-2 contro il Galatasaray.

Contro di lui Copenaghen All’Old Trafford, in una partita vinta con un colpo di testa Harry Maguire E un calcio di rigore parato André Onana, Hoglund Ottenuto il secondo xG più alto della stagione (0,46), dietro solo alla partita contro lo Sheffield United (0,78) premier League, quindi il duello di mercoledì porterà al ritorno al gol dopo cinque partite. Sulla via del ritorno in Danimarca, Rasmus Hoglund Ha segnato la sua seconda doppietta in Champions League, ma è stato ancora una volta inattivo Lo United ha perso 4-3 In modo significativo.