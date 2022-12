Mondiali Qatar 2022: Deschamps: Benzema può tornare in finale? Prossima domanda

c.Con il terrore che continuava nel suo corpo, ma risplendente per il ritorno della sua squadra alla finale della Coppa del Mondo, Didier Deschamps Analizza in sala stampa lo stadio casalingo della semifinale a cui ha partecipato Marocco La Francia ha chiesto molto più di quanto si immaginasse.

Sensazioni:

“Tra passione e orgoglio. È un altro passo, ma ce n’è un altro. Stiamo insieme da un mese, il che non è mai facile, ma ci siamo ambientati felicemente. Adesso quello che ci aspetta è la fine. Per arrivare tornare a questo punto è meraviglioso.”

Undici finali:

“Adesso non tocca, ma quando devi scegliere tra top player e top player, di cosa ti puoi lamentare?”

orgoglioso:

“Ovviamente ti senti orgoglioso di essere di nuovo qui. È molto speciale. È una gioia per i giocatori che hanno raggiunto questo obiettivo”.

Chumini:

“La giovinezza non deve essere sinonimo di mancanza di esperienza. Giocano in grandi squadre e questo dà loro molte partite importanti. Aurelien gioca per il Real Madrid, ha piccole cose a cui adattarsi ma sono molto calmo con lui .”

Upamecano e Rabiot:

“Il primo era pronto per giocare, ma non c’era motivo di rischiare così in una partita così dura. Adrian si è ammalato più tardi, e naturalmente era pronto anche per la finale”.

Sfida personale in finale:

“L’importante per me è la scelta. Certo è motivo di orgoglio. Quello che ho è molto buono, ma se ne venissero altri…”.

Benzema potrebbe essere in finale:

Meglio passare alla domanda successiva.

Argentina:

“Non si tratta di un piano contro Messi. Abbiamo già visto il potenziale dell’Argentina”.