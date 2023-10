Cadillac torna in Europa tutta elettrica con Lyriq

Sebbene non molto tempo fa avesse una presenza significativa in Europa anche con diversi marchi, GM ha completato il suo ritiro dal continente europeo nel 2017 quando ha venduto Opel a PSA (ora conosciuta come Stellantis). Da allora, nessuno dei marchi del colosso americano è stato ufficialmente presente nel nostro mercato, ma le cose sono destinate a cambiare con l’ingresso della nuova era elettrica che anche GM sta promuovendo.

Il primo simbolo ha già cominciato a muoversi con il ritorno di Cadillac, che porterà nel Vecchio Continente il suo SUV Cadillac Lyriq 100% elettrico.. Ciò avverrà attraverso una graduale discesa, come avviene di solito, con la Svizzera che sarà il primo paese a ricevere il nuovo modello statunitense, per poi essere ampliato per includere Svezia, Francia e alcuni altri paesi dell’UE, come i Paesi Bassi o la Norvegia. come riportato. Secondo un rapporto di Bloomberg. In altre parole, Cadillac darà inizialmente la priorità ai paesi in cui il veicolo elettrico è più diffuso La Spagna è stata esclusa da questa prima fase del percorso europeo del marchio, anche se l’obiettivo di Cadillac, come detto, è quello di arrivare a vendere su tutto il territorio europeo.quindi prima o poi lo arriveremo qui.

Cadillac

in questo modo Cadillac vuole misurarsi con le eccellenze del segmento di lusso con Audi, BMW, Mercedes e i loro modelli già esistenti a emissioni zero con la prossima generazione di SUV elettrici che scommettono su un livello di qualità simile anche nel design degli interni, sia nell’aspetto In termini di tecnologia e finiture, incluso un enorme display OLED monopezzo da 33 pollici, eccelle anche nella tecnologia con progressi come il sistema di guida autonoma avanzato Super Cruise di GM e la sua nuova architettura e batterie Ultium.con un pacchetto da 100 kWh accompagnato da un motore da 346 CV che gli permette di offrire un’autonomia fino a 530 km.

Un nuovo hub in Europa e il potenziale arrivo anche di Chevrolet e Hummer

Questo è il primo modello Verrà esportata in Europa dalla sua fabbrica di Spring Hill, nel Tennessee, ma non sarà l’unico passo della Cadillac verso il suo ritorno in Europa. Il brand americano aprirà inoltre una nuova sede nel Vecchio Continente denominata “Advanced Design Studio Europe”, dove verranno organizzati tutti i futuri spostamenti del brand nel nostro territorio.. In effetti, Cadillac non sarà l’unico marchio GM a tornare in Europa, ma si parla anche dell’arrivo di un Hummer EV, così come di Chevrolet con i suoi modelli Bolt e Blazer per offrire offerte più convenienti, anche se nessuno dei due lo ha fatto. stato ufficialmente confermato al momento.

La nuova Cadillac Lyriq sarà commercializzata in Svizzera al prezzo di partenza di 82.000 franchi svizzeri, che equivalgono a circa 85.000 euro di resto.Ciò lo mette in diretta concorrenza con i SUV elettrici più lussuosi dei marchi premium, che portano nomi come BMW iX o Audi Q8 e-tron, entrambi con un prezzo di partenza più elevato.

