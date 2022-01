HONOR 50 in Cile: l’azienda conferma il suo arrivo nel mercato locale

Marchio tecnico di fama mondiale onore Confermato HONOR 50 è arrivato in Cile. Questo è il primo smartphone Lanciato dall’azienda dopo la sua indipendenza, che dispone anche di Google Mobile Services (GMS) e della piattaforma mobile Snapdragon 778G Rete 5G di Qualcomm.

Lo smartphone, che arriverà in Cile nelle prossime settimane, ha un design accattivante e una videocamera impressionante. “il onore 50 vanta una serie di straordinarie innovazioni di fotocamera, design e prestazioni rese possibili dal nostro team di ricerca e sviluppo (R&D), nonché collaborazioni con i nostri partner leader del settore a livello mondiale.‘, ha annunciato l’amministratore delegato di onore Hardware Co., Ltd., George Chow.

Da parte sua, Direttore Marketing e Relazioni Pubbliche presso onore Andrea Molina, cileno, ha indicato l’arrivo di questo smartphone tanto atteso in Cile. “I lanci di telefoni cellulari nella regione sono già iniziati con questa serie onore 50 con successo, motivo per cui abbiamo deciso di portarlo in Cile e annunciare un primo grande traguardo nel nostro Paese.commentato.