Starfield gira a 30 fps su Xbox Series X/S, conferma il suo manager

Bethesda Softworks ha mostrato uno sguardo approfondito campo stellare L’evento, che si è svolto subito dopo l’Xbox Games Showcase, è stato ricco di sorprese inaspettate e nuovi look per titoli di cui non conoscevamo nuovi dettagli da anni, come racconto Anche confesso. La società responsabile di questo ambizioso gioco di avventura spaziale, che promette di ospitare 1.000 pianeti completamente esplorabili, ha condiviso i requisiti minimi raccomandati di cui i giocatori PC avranno bisogno per goderselo adeguatamente, mentre Todd Howard, il suo direttore, ha rivelato Risoluzione e fotogrammi al secondo Per aver lavorato su Xbox Series X/S in una recente intervista rilasciata in esclusiva a IGN.

campo stellare Funzionerà a 4K su Xbox Series X e 1440p su Xbox Series S, anche se il frame rate su entrambi i sistemi sarà bloccato a 30 fps. Nelle parole di Howard, Il titolo raggiunge i 60 fps in determinati momenti, anche se hanno deciso di impostarlo a 30 fps in modo che il gioco funzionasse in modo più coerente e non fosse necessario sacrificare altri aspetti. “Penso che non ti sorprenderebbe, date le nostre partite precedenti, quello che stiamo cercando. Sempre questi mondi enormi, aperti, totalmente dinamici e altamente dettagliati dove tutto può succedere.“.

“Questo è quello che vogliamo fare. È 4K sulla X. È 1440 sulla S. L’abbiamo bloccato a 30 fps, perché vogliamo quella fedeltà, vogliamo tutto questo.” Non vogliamo sacrificare nulla di tutto ciò. Fortunatamente in questa materia siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Spesso funziona bene anche in aggiunta a quello. A volte a 60 fps. Ma su console Lo blocchiamo perché preferiamo la coerenzaDove non ci pensi nemmeno. “Non vogliamo mai sacrificare quell’esperienza che rende i nostri giochi così speciali”, ha detto Howard.

In vendita all’inizio di settembre

Alla fine, Todd Howard ha voluto concentrarsi sulla pura portata di campo stellare, un gioco per il quale in precedenza avevano affermato di aver creato il più grande mondo aperto nella storia di Bethesda. L’esplorazione dello spazio con questo titolo ci permetterebbe di far atterrare la nostra nave ovunque su qualsiasi pianeta, un’affermazione che diventa ancora più sorprendente quando lo scopriamo. Ci sono più di 1.000 pianeti in più di 100 sistemi che compongono i sistemi di colonie“l’angolino” della Via Lattea dove si svolge il gioco”, ve lo abbiamo raccontato sul nostro sito Ultimi progressi.

campo stellare Sarà in vendita il 6 settembre su Xbox Series X/S e PC.