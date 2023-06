Hanno identificato un nuovo sistema multi-pianeta simile a Tatooine

Lo ha annunciato un team internazionale di astronomi guidato da ricercatori dell’Università di Birmingham (Regno Unito). La seconda scoperta storica di un sistema circolare multiplanetariosimile a Tatooine di “Star Wars”, come pubblicato sulla rivista “Nature Astronomy”.

I sistemi circolari contengono pianeti Ruota attorno a due stelle al centro, invece di uno solo, come nel nostro sistema solare. Questi pianeti orbitano attorno a entrambe le stelle contemporaneamente.

Il pianeta appena scoperto si chiama bebop1c per il nome del progetto che ha raccolto i dati. BEBOP è l’acronimo di Binaries with Orbiting Planets. Il sistema BEBOP-1 è anche noto come TOI-1338.

Nell’anno 2020 è stato scoperto un pianeta circolare, denominata TOI-1338b, nello stesso sistema utilizzando i dati del telescopio spaziale TESS della NASA, a cui ha contribuito anche il team di Birmingham. Questo pianeta è stato scoperto in transito e ha attirato l’attenzione perché è passato più volte davanti alle due stelle più luminose.

“Il metodo di transito ci ha permesso di misurare le dimensioni di TOI-1338b, Ma non è la massa, che è il parametro più importante del pianeta, spiega il dott. Matthew Standing, autore principale dello studio, che ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Birmingham ed è ora ricercatore presso la Open University.

Il team BEBOP stava già monitorando questo sistema utilizzando un altro metodo di rilevamento all’epoca, chiamato Metodo Doppler. Questo metodo, chiamato anche velocità radiale o oscillazione, si basa su un’accurata misurazione della velocità delle stelle.

“Questo è lo stesso metodo che ha portato al primo rilevamento di esopianetiper il quale Mayor e Queloz hanno ricevuto il Premio Nobel nel 2019″, spiega Amory Triaud, supervisore di Matthew, professore all’Università di Birmingham.

Utilizzando hardware all’avanguardia installato in due telescopi situati nel deserto di Atacama, in Cile, Il team ha tentato di misurare la massa del pianeta rilevata da TESS. Nonostante i loro sforzi e anni di lavoro, il team non è riuscito a raggiungere questo obiettivo, ma ha invece scoperto il secondo pianeta, BEBOP-1c, e ne ha misurato la massa.

Ad oggi sono noti solo 12 sistemi ad anelloE questo è solo il secondo a ospitare più di un pianeta”, afferma David Martin, astronomo e Sagan Fellow presso la Ohio State University negli Stati Uniti.

BEBOP-1c contiene un file Il periodo orbitale è di 215 giorni e la sua massa è 65 volte quella della Terrache è circa cinque volte più piccolo di Giove.” Questo era un sistema difficile da confermare e le nostre osservazioni sono state interrotte dalla pandemia di COVID, quando i telescopi in Cile sono stati chiusi per sei mesi durante una parte importante dell’orbita del pianeta. Questa parte di l’orbita non fu più osservabile fino all’anno passato, quando terminammo la scoperta.

Attualmente sono noti solo due pianeti nel sistema di rotazione TOI-1338/BEBOP-1, ma in futuro se ne potrebbero identificare altri, con osservazioni simili a quelle effettuate dal team.

Sebbene i pianeti circolari siano rari, sono importanti per far progredire la nostra comprensione di ciò che accade quando si forma un pianeta. “I pianeti nascono in un disco di materia che circonda una giovane stella, dove la massa si accumula gradualmente per formare i pianeti”, spiega la dott.ssa Lalitha Sairam, ricercatrice dell’Università di Birmingham e seconda autrice dello studio.

Nel caso della geometria circolare, Il disco circonda entrambe le stelle -continuo-. Poiché entrambe le stelle orbitano l’una intorno all’altra, agiscono come una gigantesca pala, disturbando il disco vicino e impedendo la formazione dei pianeti, tranne che nelle regioni tranquille più lontane dal sistema binario. È più facile determinare la posizione e le condizioni di formazione dei pianeti nei sistemi circolari che nelle singole stelle come il Sole”.

Il team non conosce ancora le dimensioni di BEBOP-1c, solo la sua massa, tuttavia i ricercatori proveranno ora a utilizzare il metodo del transito per misurare le dimensioni di BEBOP-1c.

Sebbene non abbia rilevato il pianeta interno, TOI-1338b, Il team è stato in grado di fissare limiti massimi rigorosi alla sua massa. È ormai noto che la densità del pianeta è inferiore a quella di un pan di spagna, una rarità che rende questo pianeta ideale per ulteriori studi con il James Webb Space Telescope. Hanno concluso che se queste osservazioni fossero state fatte, avrebbero potuto rivelare l’ambiente chimico in cui si è formato questo raro pianeta rotondo.