Il mondo aperto di Dragon’s Dogma 2 sarà quattro volte più grande dell’originale e ci sono ancora più nuovi dettagli sul ritorno più atteso del gioco di ruolo da più di dieci anni: Dragon’s Dogma 2.

Capcom ha svelato alcune novità sul ritorno del tanto atteso action RPG

Ci sono voluti più di dieci anni dall’uscita del videogioco originale per pareggiare capcom Annunciare lo sviluppo Il dogma del drago 2 . ritorno A Gioco di ruolo d’azione con una forte attenzione alla narrativa Di cui, purtroppo, non conosciamo ancora la data di uscita. Tuttavia, gli sviluppatori hanno approfittato del contesto di questo Summer Games Festival per presentarlo Qualche dettaglio in più su quella che si preannuncia come una delle sue grandi uscite a medio termine. È il turno di Hideaki Itsuno, creatore della saga e coinvolto anche negli ultimi grandi progetti del franchise, a parlare Devil May Cry .

Enorme mondo aperto e molta libertà per i giocatori

Volevano mettere in mostra Capcom Un progetto insolitamente ambizioso La sua mappa sarà circa quattro volte più grande del gioco originale. Un mondo che promette di distinguersi anche dal comportamento di tutti i personaggi non controllati dal giocatore. Nemici, PNG e alleati reagiranno in modo appropriato a ogni contesto. Il lavoro sui compagni di squadra sarà particolarmente evidente. Tuttavia, Dragon’s Dogma 2 sarà un titolo per giocatore singolo Con le pedine dalla tua parte darà la sensazione che stai giocando in modo cooperativoHideaki Itsuno spiegato sopra.

Dobbiamo ricordare che in Dragon’s Dogma 2 saremo in grado di farlo Avanza formando una squadra composta da un massimo di quattro personaggi, simile al metodo originale. Possiamo aggiungere al nostro avatar una pedina compagno completamente personalizzabile che ci aiuterà in combattimento e due soldati extra che “prendiamo in prestito” da altri giocatori. “Le pedine sono controllate dall’IA, ma ora ne sono capaci Prendi decisioni più accurate rispetto al titolo precedenteHanno detto dallo sviluppatore.

La verità è che ciò che viene mostrato nei trailer rafforza le parole di Capcom

Infine, i creatori di Dragon’s Dogma 2 hanno voluto sottolineare Libertà di azione dei giocatori nelle battaglie. Oltre al tradizionale sistema di classi RPG, i giocatori avranno la possibilità di prendere piccole decisioni durante le battaglie. Attaccare mostri giganti alla gamba per farli cadere o modificare l’ambiente sono due delle opzioni che l’azienda ha voluto mettere in evidenza in questa piccola anteprima prima. Chiudiamo con il tradizionale “stay tuned for more info”.

Ti presentiamo Capcom Si conclude la prima fase dei convegni estivi. Una raffica di buone notizie per gli appassionati di videogiochi che hanno formato un cerchio perfetto. Sebbene sia discutibile, Dragon’s Dogma 2 era il gioco di cui eravamo più entusiasti quando tutto ebbe inizio. Spettacolo di Playstation Questo era prima della maggior parte delle presentazioni. Ora il palco si chiude e tocca Immergiti nelle notizie mentre pensi all’imminente Gamescon.

