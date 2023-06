Questa straordinaria intelligenza artificiale modifica le foto non appena lo dici

Sebbene i nuovi sistemi di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT o Midjourney abbiano sottratto parte della fama a Google, non dobbiamo dimenticare che il colosso di Internet ha ricercato questa tecnologia per anni; Si prevede che sarà completamente integrato in Android in futuro. Nuove funzionalità come Magic Editor di Google Foto sono solo un’anteprima di ciò che sarà possibile con l’IA.

Ad esempio, Google ha già sviluppato Image, il proprio generatore di immagini che sarà integrato nella tastiera Gboard di Android e in qualsiasi app. Il suo grande vantaggio rispetto ad altre IA generative è l’uso di modelli linguistici generali per Comprendi cosa vuoi veramente Creare un utente.

Ora, Google ha rivelato che Image sarà in grado non solo di creare immagini, ma anche Modificalo usando il linguaggio naturale. Pertanto, saremo in grado di usare le nostre stesse parole per indicare ciò che vogliamo cambiare nell’immagine e l’intelligenza artificiale lo capirà e lo implementerà.

Editor di foto AI

Google ha dimostrato questa tecnologia con “Editor di foto”uno strumento di modifica delle immagini che sembra essere ispirato da Photoshop nel senso che può farlo Prendi in considerazione il contesto dell’immagine Oltre alla richiesta richiesta dall’utente. Sulla base di ciò, può modificare le immagini per ottenere un risultato realistico, piuttosto che posizionare semplicemente un nuovo elemento sopra.

Questo strumento non è in grado di creare immagini da zero, ma richiede un’immagine non elaborata. Una volta che l’utente ha scelto l’area che vuole cambiare, deve solo spiegare cosa vuole fare. Ad esempio, se hai una foto di un cervo, puoi farlo Seleziona le corna e chiedi all’IA di trasformarle in alberi; L’IA terrà conto della forma dei baccelli per riempirli di foglie. Sebbene di solito non esca dall’area selezionata, grazie al rilevatore di oggetti, l’IA potrebbe decidere di uscire un po’ per coprire completamente l’area che deve regolare (ad esempio, se non selezioniamo completamente le corna).

L'intelligenza artificiale di Google è in grado di inserire o modificare oggetti nelle foto

Google

Questa sembra essere la soluzione perfetta per Google. Nei suoi test, questo progetto è stato superiore ad alternative come Dall-E 2 e StableDiffusion, grazie al fatto che l’IA è stata in grado di Conosci le cose Utilizzando il suo database e tenendo conto di dettagli come i suoi attributi. Il risultato è più realistico, poiché la regolazione viene eseguita solo su quella parte specifica e non sull’intera immagine.

Si prevede che Google consentirà alle immagini di essere generate direttamente dall’intelligenza artificiale nelle future versioni di Android, da utilizzare ovunque desideriamo. Per ora, Android 14 permetterà di creare sfondi sfruttando l’intelligenza artificiale, semplicemente descrivendoli nello stile preferito; Ma Google anticipa già che sarà possibile integrare questa tecnologia a livello di sistema operativo.

