Vampire Survivors presenta un nuovo DLC in video; L’aggiornamento 1.5 è imminente

È stato riferito: questo gioco di ruolo di Obsidian Entertainment era uno dei più attesi, perché non ne sentivamo parlare da anni. E ora finalmente abbiamo potuto vedere un fantastico gameplay che ha attirato l’attenzione di tutti grazie al suo aspetto colorato e all’azione intensa.

Starfield – Era la star e non ha deluso nessuno. I fan della fantascienza volevano vederlo, e ora hanno quello che sarà uno dei più grandi scoppi dell’anno. Il gameplay esteso di circa 30 minuti ci ha mostrato esplorazione planetaria, battaglie navali, meccaniche di gioco di ruolo, azione e un impressionante processo di lancio.

Fable – Playground Games è noto per il suo lavoro stellare sulla saga di Forza Horizon, quindi c’è stata molta curiosità di vedere come sarà finalmente il nuovo Fable. E anche se abbiamo visto a malapena il gameplay, ci è piaciuto molto il suo aspetto e il senso dell’umorismo che emanava non ha lasciato nessuno indifferente.