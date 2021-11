Potente quanto i Mac

Gli esperti hanno previsto il suo arrivo per quest’anno 2021, ma tutto sembra indicare che dobbiamo aspettare fino al 2022, che sta volgendo al termine. Finora è tutto concetti e fantasieNon c’è nulla di ufficiale su questo prodotto che promette tutto. Di recente, Ming-Chi Kuo, un famoso analista che lavora presso KGI Securities, ha rivelato dettagli su questi occhiali per realtà aumentata.





Questi occhiali hanno maggiori probabilità di funzionare in modo indipendente, cioè senza collegare un iPhone. Un’altra possibilità è che includa due piccoli monitor 4K, di Sony, per visualizzare i contenuti nella realtà virtuale. La data è predestinata, ma questa meraviglia potrebbe arrivare alla fine del 2022, secondo l’analista Ming-Chi Kuo.

occhiali virtuali

Gli occhiali Apple possono avere due schermi 4K per la visualizzazione dei contenuti

Al momento non si sa come saranno gli occhiali Apple GT

Questi occhiali possono sostituire completamente lo smartphone dell’azienda. Tim Cook e il suo team scommetteranno tutto su questo prodotto tanto atteso per gli utenti di cui parlano da molto tempo. Tutto sembra indicare che include il processore più potente, uno dei quali sarà equivalente in potenza al chip Apple M1, MacBook Air e MacBook Pro.





Un’altra previsione dell’analista è che gli occhiali per realtà aumentata di Apple conterranno sei o otto unità visive, consentendo la riproduzione continua di contenuti audiovisivi con servizi di realtà aumentata. Al momento, il prodotto “iPhone” più venduto di Tim Cook è l’iPhone, ma è probabile che questi occhiali futuri siano molto popolari.

Gli occhiali per realtà aumentata di Apple conterranno sei o otto unità ottiche

Disegna il potenziale design degli occhiali per realtà aumentata di Apple l’informazione

Per quanto riguarda altri dati come il peso o il prezzo del dispositivo, non abbiamo informazioni ufficiali. Altri modelli di realtà aumentata di solito pesano circa 300 g, anche se secondo Ming-Chi Kuo, gli occhiali di Apple scenderanno a 100 o 200 g. Per quanto riguarda il loro prezzo, tenendo conto della complessità del loro design, gli occhiali possono costare circa $ 1000.