I Pacers distruggono la notte da 62 punti di Devin Booker

Gli Indiana Pacers hanno rovinato la serie di 62 punti di Devin Booker, superando un deficit di 17 punti e battendo i Phoenix Suns venerdì.

INDIANAPOLIS – Obi Toppin ha rotto il pareggio con 3,4 secondi rimasti e Indiana Pacers Hanno rovinato la serata 62 punti A Devin Bookersuperando un deficit di 17 punti da colmare Phoenix Suns 133-131 di venerdì.

Devin Booker Ha battuto il suo record di punti a Phoenix in un quarto con 29 nel primo.

Il portiere ha segnato 50 o più punti per la seconda volta in questa stagione e la settima volta in carriera. Ha ottenuto un record in carriera di 70 a Boston nel marzo 2017. Il 19 gennaio ha ottenuto un 52 a New Orleans. Devin Booker Si unisce a Joel Embiid (tre), Luka Doncic (due) e Giannis Antetokounmpo (due) come gli unici giocatori con più partite da 50 punti in questa stagione, secondo ESPN Stats & Information.

Devin Booker, durante la partita dei Suns contro Phoenix al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. Foto: Getty

Booker è diventato anche il terzo giocatore nella storia della NBA a registrare più partite da 60 punti in una sconfitta, unendosi a Wilt Chamberlain (11) e Michael Jordan (due).

Pascal Siakam ha segnato 31 punti aiutando l'Indiana a vincere la sua seconda vittoria consecutiva, entrambi senza la stella Tyrese Haliburton. Toppin ha segnato 23 punti e ha preso 11 rimbalzi.

I Suns hanno esteso a cinque il record di franchigia per partite consecutive da 40 punti. Kevin Durant ha segnato 20 punti, sette rimbalzi e sei assist. Hanno vinto cinque partite consecutive nella serie.

Mentre Booker si riscaldava, sembrava che il sole stesse per scappare. Ma la squadra con il punteggio più alto della NBA ha faticato a colmare il deficit da 54-37 nel secondo quarto a 80-70 nel primo tempo e ha reagito metodicamente ancora e ancora nel secondo tempo.

Alla fine hanno ridotto il deficit a 129-127 quando Andrew Nembhard ha segnato un gol short-handed a 1:59 dalla fine della partita. Nembhard ha segnato con canestri al possesso successivo. Nembhard aveva 22 punti e sei assist.

Durant ha poi sbagliato una tripla e dopo che i Pacers hanno sbagliato due tiri, Toppin ha afferrato il rimbalzo e ha fatto un layup.

La guardia dei Suns Bradley Beal è uscita nel terzo quarto dopo aver commesso un fallo offensivo sul centro dei Pacers Myles Turner. Bell è stato colpito al naso ed è stato immediatamente portato negli spogliatoi. È tornato all'inizio del quarto trimestre con il cotone infilato nel naso.

Con informazioni dell'Associated Press.