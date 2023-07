I partecipanti alla festa di López Obrador iniziano a radunarsi

È la grande festa per il quinto anno della sua vittoria elettorale, ma non sarà l’ultima di questo genere, perché il presidente se ne aspetta altre prima dell’ultima, che sarà nel settembre 2024 quando scadrà il suo sessennio.

Questo tempo è di due mesi più breve dei precedenti, perché rientra nei nuovi accordi congressuali di non consegnare il testimone il primo dicembre, come è avvenuto finora.

Prima dell’inizio dell’attuale campagna elettorale, López Obrador ha dichiarato che avrebbe ceduto l’incarico di coordinare il quarto movimento di transizione a chiunque fosse eletto candidato presidenziale di Morena.

Si ritiene che questa persona sia responsabile del programma di governo da lui ideato, organizzato e strutturato, e ha ribadito che si ritirerà dalla politica a settembre.

In questo modo Amlo, come lo chiamano popolarmente e affettuosamente la gente, inizia sabato la sua ultima fase da dominatore delle mete del Messico, che vuole dedicare interamente a terminare i lavori in corso e mantenere la promessa di non lasciare nulla di incompiuto.

Indica in particolare il treno Maya, la ferrovia di Tehuantepec, la raffineria Olmeca de dos Bocas, che sono le sue opere emblematiche, nonché l’aeroporto già finito e operativo di Felipe Angeles.

Il messaggio di oggi sarà molto importante perché riguarderà la questione elettorale con i bandi per i sei candidati di Morena e riferimenti al caos che regna nelle tende dell’opposizione.

I sostenitori di una mezza dozzina di candidati filogovernativi hanno chiesto di non parlare per nessuno di loro nel partito di oggi, mantenere la neutralità e celebrare con stile i successi del popolo dal luglio 2018 ad oggi.

L’enorme palcoscenico era già installato ai piedi del balcone presidenziale del Palazzo Nazionale perché, ha detto, voleva essere vicino alla gente, proprio accanto a loro, e parlare con loro faccia a faccia come ha fatto in molte occasioni da allora . inizio di questo secolo.

L’evento inizierà un’ora prima dello spettacolo con musica e presentazioni di vari gruppi, tra cui quelli dell’Esercito e della Marina, che animeranno l’attesa dello spettacolo principale.

m/ma