I ragazzi di Tik Tok capovolgono l’Euro Cup

NicoWilliams 21 anni e Lamin Yamal, Chi compirà 17 anni il prossimo mese, i ragazzi di TikTok che realizzano video nel tempo libero, Hanno conseguito il dottorato ieri sera a Gelsenkirchen, Hanno ribaltato gli Europei con una prestazione individuale Che è culminata con un’esposizione collettiva delle stampe della collezione De La Fuente.

maggiori informazioni

Lamine e Nico hanno avuto un impatto straordinario sulla partita. Il primo, More Sparks, ha lasciato due opere ad un aspirante genio. Uno, dopo un tiro in cui ha magistralmente occultato il pallone, si è concluso con un tiro di Morata respinto da Donnarumma. Nella seconda inventò un tiro mancino che descriveva una traiettoria impeccabile. La palla finisce a fatica, sorprendendo Donnarumma, che lo sapeva già da Barcellona-Paris Saint-Germain. Gioca a Niko un gioco più completo, Fino a. Anche se le statistiche gli danno solo quattro dribbling completi su dieci tentativi, Di Lorenzo ha fatto impazzire fin dall’inizio. L’unica cosa che manca è il gol. Morata, intelligente, ha ripulito il gioco restando a tu per tu con il terzino. Ha realizzato quattro assist, secondo le statistiche avanzate. Quando riuscì a correre nello spazio, la sua velocità raggiunse i 33,8 km/ora. Un’ostilità fuori dal mondo verso gli italiani.

Notizie correlate

Fino alla prima apparizione in Nazionale. Nico non ha mai giocato in Europa perché l’Athletic, fino a questa stagione, non si era qualificato. Da qui l’impatto che ha avuto a livello internazionale, dove era un giocatore meno conosciuto e ora sarà messo nell’orbita di tutti i grandi. Le squadre spagnole hanno più record, ma il loro nuovo calcio attira molto l’attenzione. Luis de la Fuente ha scommesso senza riserve su di loro nel torneo e attualmente sta vincendo. Ha dato loro la libertà affinché, entro certi parametri di stabilità per evitare inutili perdite di palla, potessero divertirsi, giocare e andare oltre. Sono giocatori diversi e dobbiamo trarne vantaggio. La Spagna è la squadra che ha commesso più dribbling in Coppa dei Campioni, con un totale di 43 dribbling. Nico ne ha nove e Lamin otto. Lo squilibrio è tutto nel calcio moderno.