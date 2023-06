Secondo i regolamenti, Messi non è idoneo per l’All-Star Game

Rafael Ramos | ESPN digitaleLettura: due minuti.

Phoenix – secondo il regolamento, Lionel Messi Non idoneo a partecipare all’All-Star Game MLSMa il commissario Don Garber può benedire l’argentino.

Gli MLS All-Stars, guidati da Wayne Rooney, si affronteranno il 19 luglio contro Arsenale della Premier League guidata da Mikel Arteta all’Audi Stadium, in casa DC Uniteda Washington.

Secondo il regolamento, il meccanismo di selezione della squadra consiste in una combinazione di voto di tifoso, giocatore e media (12 giocatori in totale sono stati selezionati con questo meccanismo).

Inoltre, ci sono designazioni per l’allenatore dell’All-Star Wayne Rooney dal club ospitante DC United, che comprende altri 12 giocatori. Inoltre, il commissario MLS Don Garber ha altre due opzioni.

Lionel Messi, durante il soggiorno della nazionale argentina in Cina per un’amichevole contro l’Australia. Foto: AP

Per il processo di voto, i criteri da prendere in considerazione erano i seguenti: I giocatori devono aver giocato almeno il 50% delle partite della loro squadra in questa stagione al momento della creazione del ballottaggio per votare lo scorso 18 maggio, che è un requisito Ovviamente Lionel Messi lo farebbe. non incontrare.

Tuttavia, i giocatori che non si qualificano per un voto possono ancora essere selezionati dall’allenatore dell’All-Star Wayne Rooney o dal commissario Garber, che ha un voto di riferimento.

In questo modo, Ronnie o Garber, una volta che Leo avrà un body rosa fenicottero, saranno a sua disposizione, per essere chiamati.

Mentre l’Inter Miami ha già presentato Gerardo Martino come suo allenatore, il club deve ancora ufficializzare l’arrivo di Lionel con il protocollo completo.

Messi dovrebbe svolgersi il 9 luglio a Miami.