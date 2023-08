I Rolling Stones annunciano il loro nuovo album con una misteriosa pubblicità su un giornale locale

Seguendo un’antica e dimenticata tradizione dei gloriosi decenni del rock, i Pietre rotolanti Inizialmente promossero il loro prossimo album pubblicando una pubblicità ambigua su un giornale locale britannico, l’Hackney Gazette, che faceva riferimento ad alcune delle canzoni più famose della band: “Il nostro team amichevole vi promette soddisfazione. Quando dici dammi un riparo, ripareremo le tue finestre rotte.

L’annuncio pubblicato dal gruppo su un quotidiano locale



La band deve ancora confermare ufficialmente l’esistenza del loro 31esimo album in studio, ma l’annuncio contiene diversi indizi: una versione in miniatura del famoso logo sulle labbra degli Stones che appare come un punto sopra la lettera “i”, e una presunta attività di riparazione di vetri. Hackney Diamonds, fondata nel 1962, è lo stesso anno in cui si formò la band. Il carattere utilizzato per le parole Hackney Diamonds è anche lo stesso utilizzato dalla band nel loro album del 1978 “Some Girls”. Inoltre, un collegamento al sito di Hackney Diamonds consente agli utenti di registrarsi accettando i termini e le condizioni di Universal Music Group, la casa discografica dei Rolling Stones.

L’annuncio contiene un numero di telefono e, se chiamato, un messaggio registrato recita: “Benvenuti a Hackney Diamonds Glass Repair”. Non arrabbiarti, aggiustalo. “Mare Street, E8 apre all’inizio di settembre”, dice una voce maschile cockney.

Il nuovo album degli Stones sarà il primo da Blue and Lonesome del 2016, che era una raccolta di cover blues, e la prima registrazione di materiale originale da A Bigger Bang del 2005. Dalla morte del batterista Charlie Watts nell’agosto 2021 all’età di 80 anni, dopo aver sofferto di cancro alla gola. È noto che la star ha registrato nuove tracce di batteria con la band prima della sua morte.

“Lasciamelo dire in questo modo: non hai ancora ascoltato le ultime novità di Charlie Watts”, ha recentemente dichiarato il chitarrista Keith Richards al Los Angeles Times, spiegando che le sessioni per l’album hanno richiesto più tempo del previsto a causa della pandemia di COVID-19. “Se tutta la faccenda non fosse stata chiusa, avremmo potuto porre fine a questa dannata cosa”, ha aggiunto. Il cantante Mick Jagger ha aggiunto: “Abbiamo fatto molte canzoni, quindi quando il tour sarà finito faremo il punto e andremo avanti”. D’altra parte, è noto che il bassista Bill Wyman fu invitato a tornare nella band dopo tre decenni per registrare una canzone in onore di Watts.