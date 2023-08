Survivor Mexico 2023: come voto per il vincitore?

questo è il 25 agosto, Sopravvissuto al Messico termina b entrando Assolutamente diretto, dalla Repubblica Dominicanacosì il pubblico avrà la possibilità di votare per scegliere il vincitore, e qui vi diciamo come farlo.

Segui la finale di Survivor Mexico 2023 dal vivo

Stiamo per conoscere i tre partecipanti che sono riusciti ad arrivare a questa fase del concorso. Nelle opzioni abbiamo Dogan, Pablo, Aranza, Pablo e Sergio, che hanno dimostrato le loro capacità in tutti questi mesi.

Come voto per il vincitore di Survivor Mexico?

Puoi esprimere il tuo voto sulla piattaforma TV Azteca e nell’app mobile, Basta registrarsi con la tua email o con un account Facebook.

Potrebbero interessarti: i dettagli del gran finale di Survivor Mexico

Quale premio riceverà il vincitore?

Secondo quanto rivelato fin dall’inizio del programma. Il premio per il vincitore sarà di due milioni di pesos; Oltre al trofeo che alzerà come il più sopravvissuto alla competizione.

Ci sarà una nuova stagione di Survivor?

Finora, Non è stato confermato se ci sarà un’altra versione o meno, dato che “Al Jazeera: The Challenge in Turkey” inizierà lunedì. Resta quindi solo da aspettare e vedere se la produzione riserva qualche sorpresa per gli spettatori.