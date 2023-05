I senatori cercano di migliorare la legge che crea spazio costiero per le popolazioni indigene

migliorare l’attuazione della legge che crea spazio per le popolazioni indigene, Coordinamento e armonizzazione degli usi familiari sulla costa con altre attività svolte nelle stesse areeè l’obiettivo della proposta cui si faceva riferimento Commissione per la pesca marittima e l’acquacoltura Senato.

Questo è il suo progetto i senatori Fidel Espinosa, Carlos Kuchel, Gaston Saavedra, David Sandoval e l’ex senatore Alvaro Elizalde, che mira a modificare la legge n. 20249 per migliorarne l’attuazione.

Va ricordato che nel 2008 la legge ha creato lo Spazio marittimo costiero per le popolazioni indigene, altrimenti noto come “Legge di Lafkenche“.

Tuttavia, il riconoscimento delle caratteristiche delle popolazioni indigene sul bordo costiero non è stato considerato negli attuali dati giuridici, motivo per cui dopo uno sforzo collaborativo e senza precedenti nella legislazione nazionale, Spazi marini costieri indigeni (ECMPO).

Il predetto spazio è costituito da una specifica destinazione marittima concessa dal Ministero della Difesa Nazionale a SUBPESCA affinché il predetto ente, Attraverso un contratto d’uso, la gestione dello spazio viene affidata a un’associazione comunitaria o eccezionalmente a una comunità indigenaPre-approvazione del piano di gestione da parte di un comitato intersettoriale.

Negli ultimi anni c’è stato un aumento significativo delle domande di ECMPO. E per questo, affermano gli autori, al fine di migliorarne l’attuazione e ridurre le condizioni per la concessione”Si rende necessario introdurre modifiche volte a presentare criteri chiari e precisi per la corretta delimitazione dell’area richiesta, rendendo così compatibile l’uso familiare con altri usi sviluppatisi sulla costa.“.

Aggiungono che è anche imperativo Determinare la portata dell’effetto sospensivo delle suddette richiesteperché, a suo avviso, l’effetto sospensivo dovrebbe essere uno strumento temporaneo e transitorio volto a tutelare gli interessi dei suoi ricorrenti.

“Questo effetto non può in alcun modo essere permanente o di lunghissima durata, e può incidere direttamente sui legittimi interessi e sulle aspettative di coloro che rivendicano l’area a vario titolo.. La convivenza armoniosa deve essere mantenuta Regole chiare e certezza del dirittoProgetto dice.