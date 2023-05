Qualche settimana fa ne abbiamo parlato Ryzen 97950X3D E le prime riduzioni di prezzo che questo modello stava ricevendo furono Ryzen 9 7900X3D. In questa occasione la riduzione è ancora più marcata, pari a $ 629,99.

Il Ryzen 9 7950X3D è sceso a $ 629 negli Stati Uniti

Lui Ryzen 97950X3D È stato lanciato sul mercato con un prezzo al dettaglio suggerito di $ 699, ma presto questo valore inizia a diminuire nei negozi. In questo momento, possiamo vedere che Ryzen 9 7950X3D, la CPU più potente di AMD per il mercato desktop, è al di sotto del suo valore RRP di $ 629,99 In ebay. Sono $ 70 in meno rispetto al suo valore ufficiale, quindi è un buon affare.

Vi consigliamo la nostra guida sui migliori processori in commercio

Al momento è l’unico posto in cui possiamo vedere questo prezzo, anche se non possiamo escludere che nel tempo vedremo riflessi di questo genere in altri negozi, anche a livello globale. Dopotutto, non è la prima volta che vediamo questo modello in vendita, il che potrebbe indicare che le sue vendite non stanno andando come previsto. Il numero di unità è limitato e possiamo vedere che finora sono state vendute 33 unità in questa inserzione eBay.

È molto probabile che il modello Ryzen 7 7800X3D interromperà le vendite dei modelli 7900X3D e 7950X3D. Il Ryzen 7 7800X3D offre già eccellenti prestazioni di gioco e i giocatori potrebbero non vedere una maggiore necessità di modelli con un numero di core maggiore rispetto agli otto core e ai 16 thread offerti dal 7800X3D.

Recentemente, sono stati segnalati alcuni problemi con la famiglia di processori Ryzen 7000X3D, con segnalazioni di CPU in esaurimento, costringendo AMD e i suoi partner a lavorare sui nuovi BIOS AGESA per risolvere il problema.

Si spera che queste vendite raggiungano anche l’Europa ad un certo punto. Ti terremo informato.