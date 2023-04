I veterani dei troll alle prime armi dicono di sparare al lago

Il 23 marzo ha visto la luce uno dei remake più attesi degli ultimi anni, ovvero Resident Evil 4. Questo titolo leggendario, originariamente lanciato nel 2005, incrociato Diverse generazioni di console Per la sua bella storia e le battute bizzarre e anche per il modo in cui ha cambiato il franchise che Capcom ha sviluppato.

Dopo diversi anni in attesa di un remake, i fan Prova più veterani Lui video gioco Dal primo minuto. Tuttavia, anche altri Persone interessate a questa saga di survival horror Lui gioca di Prima volta questo è l’indirizzo.

Conoscendo questo stato, chi ne ha di più competenza Si sono dati il ​​​​compito di darli curioso consiglio Per cominciare: cosa Girato sul lago dentro capitolo 3un’ambientazione presente anche nel titolo originale.

nonostante questo consiglio “bello”. che può essere visto su piattaforme come Steam, Cinguettio O TikTok lo è Faresti meglio a non farlo Qui te lo diciamo Perché (arriva una junior suite).

Cosa succede se spari al lago in Resident Evil 4 Remake?

Nel lago c’è un Mostro gigante che incontrerete ad un certo punto del capitolo, tuttavia, se Tu spari diretto a lago Quando arrivi per la prima volta, questo pesce Uscirà e ti mangerà vivo.

Sì, proprio così, non di più. Questa creatura rileverà i colpi ed emergerà rapidamente dall’acqua per darti un vantaggio panico situazione game Over a cosa stai giocando. Non preoccuparti però, poiché riapparirà non appena i tuoi progressi saranno stati salvati e potrai continuare ad avanzare nel gioco.

​