Sono trapelate immagini, caratteristiche e prezzo del prossimo bestseller economico di Samsung

Secondo fonti europee, il nuovo Galaxy A25 5G di Samsung dovrebbe essere presentato almeno tra qualche settimana in Svizzera, dove è già presente nei cataloghi di diversi distributori.

Design di continuità per il nuovo conveniente Samsung Galaxy A25.

Molto presto, la famiglia Samsung Galaxy A accoglierà un nuovo membro Sarà protagonista di una campagna natalizia sui telefoni Galaxy convenienti e compensatiche alla fine è anche un bestseller, quindi prima della fine di questo stesso anno accademico 2023 riceverai Galaxy A25 5G Almeno in alcuni mercati in Europa.

Non invano compagni della metà tedesca WinFuture Post su un’imminente presentazione di questo smartphone che era trapelato tempo fa senza alcuna informazione sulla sua disponibilità, anche se ora lo sappiamo Dovrebbe essere nei negozi tra il 7 e il 19 dicembre in Svizzeradove alcuni Rivenditori L’hanno già inserito nei loro cataloghi.

Inoltre, secondo questi distributori, il prezzo era eccessivo Saranno circa 290-300 euro Più o meno, circa 315 dollari, in teoria Molto attraente per la grande maggioranza degli utenti Che non richiede molto dispositivo, ma richiede esperienza sufficiente e compensata.

Il suo design sarà continuità, con Aspetto simile alla gamma amato Da Samsung Anche se è chiaro senza troppe pretese, Rilascia opzioni come la ricarica wireless O la maggior parte dei materiali ‘vertice’ Come il Gorilla Glass Victus di Corning.

Per quanto riguarda i dispositivi, le fonti parlano di A Schermo OLED da 6,5 ​​pollici con risoluzione FullHD+ 1.080 pixelche si raffredderà a una velocità fino a 120 Hz e avrà Chip Samsung Exynos 1280 Octa-core, con modem 5G e GPU ARM Mali-G68 per funzionare correttamente.

La memoria può essere configurata secondo il gusto del consumatore con opzioni 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione internoNel suo caso è presente uno slot microSD per espandere lo spazio Principale Non aspettiamo nemmeno.

Galleria fotografica del telefono Samsung Galaxy A25 5G

In effetti, ha anche un connettore Presa audio standard Per cuffie, USB tipo C e Batteria da 5000mAh Per alimentare il set, viene fornito con un cavo di ricarica rapida fino a 25 W.

Le fotocamere sono da 13 megapixel nella parte anteriore, mentre nella parte posteriore le troviamo Un triplo modulo da 50MP e il sensore OIS principaleun sensore da 8 megapixel con obiettivo ultra grandangolare e un’ulteriore fotocamera macro da 2 megapixel che servirà da testimonianza e verrà sicuramente utilizzata solo per calcoli e post-elaborazione.

Puoi pagare con esso perché esiste Lettore di impronte digitali e chip NFCOltre alla piena connettività fino al 5G con due SIM card, Wi-Fi dual-bandGPS e Bluetooth 5,1 sterline.

Non gli manca nulla! Lasciamo che lo presentino ufficialmente…