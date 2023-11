Tekken 8 mostra Leo in azione con un nuovo gameplay

Bandai Namco lo ha dimostrato Nuovo video per Tekken 8questa volta dedicata a Leo Claessen. Leo, apparso per la prima volta in Tekken 6 Usa il Bajiquan come arte marziale, ed effettivamente è stato confermato nella squadra settimane fa, ma fino ad ora non lo aveva il modo di giocare Dedicato al suo sviluppo nella nuova puntata. Tekken 8 Arriverà il 26 gennaio su PlayStation 5, Xbox Series e PC e conosciamo già i requisiti.

Reina chiude il roster di 32 personaggi giocabili al suo debutto, con tre personaggi nuovi di zecca: Azucena, Victor Chevalier e la suddetta reginaun personaggio misterioso che sembra essere una delle chiavi della nuova trama e che, non a caso, vanta alcune canzoni di successo in stile Mishima.

In vandalo Abbiamo già potuto testare Tekken 8 Lasciate che vi diciamo nelle nostre impressioni che “apporta cambiamenti operabili e, in un certo senso, sono più importanti di quanto possiamo immaginare. Muovi il il modo di giocare Con nuove ideeche è esattamente ciò che la saga chiedeva dopo un decennio di sequel completamente irrispettosi dell’esagerazione Tekken 5, porta lo spettacolo a un nuovo livello e promette di rendere le battaglie più emozionanti che mai. Potrebbe essere un Punto di deviazione Rispetto a quanto ipotizzavo Tekken 3 Ai suoi tempi, questa è una grande affermazione.

Lo scontro tra Jin e Kazuya

Dopo gli eventi Tekken7 E i suoi risultati importanti nel mondo Tekken, Tekken 8 Succede sei mesi dopo la sua fine. Ora solo Jin Kazama può fermare suo padre, Kazuya Mishima.anche se per farlo sarà necessario tutto l’aiuto possibile.

Tra le novità del gioco troviamo Sistema di battaglia Caloreche aumenta l’aggressività in combattimento insieme alle tecniche Rage Arts, una migliore distruzione ambientale e altri cambiamenti che lo rendono Tekken Più frenetico.