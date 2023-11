Scopri la versatilità del display OLED 4K con Isa Marcial – Samsung Newsroom Mexico

Sviluppo e innovazione Schermo Samsung La tecnologia OLED offre neri autentici e immagini incredibilmente naturali, con contrasto ed espressione cromatica perfetti. L’esperto di tecnologia Issa Marcial (@isa_marcial) Recentemente ha scoperto le migliori caratteristiche e ha condiviso con i suoi follower la grande varietà di queste Smart TV.

Issa Marcial | Instagram @isa_marcial

Issa ha spiegato che il processore 4K Neural Quantum presente nello schermo garantisce una grande qualità visualizzando immagini con luminosità senza pari e colori ricchi di sfumature, grazie agli avanzati pixel autoilluminanti supportati dalla tecnologia Quantum Dot. Inoltre, ha sottolineato una delle peculiarità delle finiture, che evita i riflessi e migliora i dettagli dell’immagine attraverso la tecnologia dell’intelligenza artificiale.

Un’altra caratteristica degna di nota dello schermo OLED 4K è il telecomando. “Il telecomando a celle solari fa parte dell’impegno di Samsung per prendersi cura dell’ambiente. La ricarica può essere effettuata attraverso la luce solare o anche quella interna.. Inoltre, un telefono cellulare Galaxy può essere utilizzato come controllo dall’app SmartThings.

Un’altra caratteristica unica di questa smart TV è il design LaserSlim, perché se visto di lato ricorda un raggio laser, creando un’estetica sofisticata. “TV molto bella per quanto riguarda il suo design sottile”evidenzia l’autore del contenuto.

“In termini di suono, include la tecnologia Dolby Atmos e Object Tracking Sound, il che significa che la TV riconosce in modo intelligente i contenuti per un’esperienza più coinvolgente.Tuttavia, per chi vuole immergersi nell’ascolto dei propri contenuti preferiti, Isa consiglia inoltre di collegare la Soundbar Samsung, così facendo ogni utente potrà godere appieno della tecnologia Q-Symphony che unifica la soundbar in modo che funzioni simultaneamente senza ovattare gli altoparlanti del televisore, ottenendo un suono armonioso.

Issa conferma inoltre che si tratta di un televisore che eleva la vita di ogni casa, poiché dotato di una versatilità senza pari. Oltre a offrire un display eccezionale, la linea 2023 include Gaming Hub, la piattaforma di gioco per godere di immagini fluide e grande reattività senza bisogno di download. “La tecnologia Motion Xcelerator Turbo Pro è eccezionale per gli appassionati di videogiochi”Issa ha sottolineato: “I miglioramenti del movimento raggiungono fino a 4K e 144 Hz, per un gameplay ultraveloce, senza ritardi o motion blur.”.

Questo Schermo OLED 4K È l’ideale per godere di una qualità delle immagini superiore e di un suono coinvolgente per un’esperienza straordinaria a casa.

Scopri di più attraverso https://www.samsung.com/mx/tvs/oled-tv/s90c-55-inch-qn55s90cafxzx/