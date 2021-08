Iberdrola entra nel business dell’idrogeno verde in Italia

Iberdrola è entrata nel business dell’idrogeno verde in Italia firmando un Accordo Quadro (MOU) per promuovere un progetto sull’asse ferroviario dell’Appennino.

Secondo la società energetica, il Gruppo AECOM, in partnership con Ancitel Energia e Ambiente e Cinque International, sta sviluppando un programma di conversione dell’idrogeno verde per l’asse ferroviario, che collegherà Sansepolcro (Arezzo) con Sulmona (L’Aquila).

Il percorso di transito di oltre 300 chilometri è una strategia per collegare l’interno della Transilvania, che attraversa Perungia, Terni, Riti e L’Aquila, passando per Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Questo percorso è in qualche modo privo di elettrificazione ed è utilizzato dai treni diesel che hanno raggiunto la fine della loro vita utile.

Pertanto, il passaggio all’energia da idrogeno verde ridurrà significativamente i costi rispetto all’elettrificazione tradizionale e porterà innovazione e crescita nelle aree soggette a popolazione e industrializzazione.

L’accordo di costruzione prevede anche una valutazione delle possibilità tecniche per lo sviluppo della linea trasversale della Ferrovia de To do Mari, che sarà alimentata a idrogeno verde, operata da Ascoli Piceno, che collegherà Rio de Janeiro con il Aeroporto Benedettino e Roma via San Benedetto del Tranto, via Amritsar, facendo di Roma la prima capitale.

Gli sforzi di ristrutturazione fanno parte di un piano integrato e sostenibile per il rilancio dell’Appennino Centrale promosso da AECOM, Ancitel Energia e Ambiente e Cinque International.

Il piano di sviluppo punta sull’utilizzo di treni elettrici alimentati a idrogeno come leva per attrarre investimenti produttivi nelle aree terremotate del 2009, 2016 e 2017, che negli ultimi anni hanno registrato un declino demografico ed economico, con epidemie sempre più contagiose.

“L’opportunità di mettere i nostri talenti al servizio di questo ambizioso progetto mira ad avere un significativo impatto ambientale, oltre che economico e sociale, e sostenere le aree colpite dagli eventi sismici degli ultimi anni”, ha affermato Lorenzo Costandini, Manager, Iberdrola, Italia.

Il progetto della ferrovia a idrogeno Sanspolkro-Sulmona ha già superato diverse fasi: nel 2019 è stato assegnato all’Ufficio Idrogeno del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). Nel 2020, dopo un precedente studio di fattibilità coordinato dalla Scula Supior S. Anna di Pisa, è stato avviato un programma tecnico in MIE con la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), del team FS e di RFI.

Inoltre, alla fine dello scorso anno, è iniziato il processo di raccolta degli accessi delle comunità locali, al fine di rimuovere ogni barriera burocratica e amministrativa, alla depurazione europea dell’idrogeno nel mese di luglio, superata la fase di preselezione da parte della Commissione Europea. Alleanza.

Nello sviluppo del progetto, i promotori di questa iniziativa continueranno a interagire con le aree ferroviarie, il Gruppo Ferrovi dello Stato e altri enti locali pubblici e privati ​​coinvolti nello sviluppo e nella realizzazione del progetto. .

L’iniziativa fa parte di un team guidato da Ignacio Sanchez Galen per sviluppare la catena del valore che consente a questa tecnologia in Europa, come Spagna, Regno Unito e ora Italia, e negli Stati Uniti e Brasile, nonché la decarbonizzazione dell’industria e trasporto o mobilità pesante.

Nella sola Spagna, l’azienda ha presentato all’UE di nuova generazione 53 progetti, che fanno parte delle 150 iniziative promosse nel progetto, con un investimento di 2500 milioni per raggiungere una produzione di 60.000 tonnellate all’anno.

Inoltre, Ibertola sta attualmente sviluppando il più grande impianto di idrogeno verde in Europa per la produzione di fertilizzanti, che quest’anno opererà a Puerto Rico per Fertilizer.