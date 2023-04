A 38 anni, Wawrinka ha un numero record di vittorie

ESPNtennis.comLettura: due minuti.

a imitazione Monte-Carlo Masters 1000 Stan Wawrinka ha scritto un’altra pagina speciale nella sua ricca carriera sportiva. Il 38enne svizzero stava felicemente infrangendo la barriera delle 550 vittorie in singolare da professionista, essendo il settimo uomo attivo con il maggior numero di successi.

Wawrinka ha superato le 550 vittorie in carriera in singolo. EFE / Agenzia per la protezione dell’ambiente

Detentore di tre titoli del Grande Slam, con epiche finali contro Rafael Nadal e due contro Novak Djokovic, lo svizzero è sempre un concorrente da tenere d’occhio. E ha raggiunto quel segno di vittorie alla sua età e non prima a causa di infortuni che gli hanno lasciato più di mal di testa, operazioni e tempi di inattività importanti.

Wawrinka è stato anche incoronato Coppa Davis, in coppia con Roger Federer, suo amico e miglior connazionale della storia. Pertanto, la Svizzera ha vinto per l’unica volta questo leggendario evento a squadre. Il 2014 è stato indimenticabile Stan il ragazzoda quando ha raggiunto il suo primo major all’inizio della stagione, sconfiggendo Nadal nella finale dell’Australian Open.

Già nel 2015 ha avuto il grande piacere di battere Djokovic nella definizione del Roland Garros e nel 2016 ha sconfitto nuovamente il serbo in una finale importante, agli US Open. Tutti e tre i suoi titoli sono stati raggiunti nelle tre finali ambientate in quattro set.

Se analizzato, Wawrinka ha vinto pochi titoli, con 16 in totale, ma tre Slam a metà stagione. Grande 3 Era fenomenale per il suo record. Infatti, ad esempio, nella lista di più vittorie, ora con 551 nella sua carriera professionale, ne ha meno di due davanti a sé, come il francese Richard Gasquet e lo spagnolo Fernando Verdasco, che non hanno mai vinto uno Slam.

I tennisti attivi con il maggior numero di successi in singolare sono Nadal, con 1.068, e Djokovic, con 1.046.

Elenco degli uomini attivi con oltre 550 vittorie:

1.068 Rafael Nadal

1046 Novak Djokovic

725AndyMurray

596 Richard Gasquet

582 Marin Cilic

559Fernando Verdasco

551 Stan Wawrinka