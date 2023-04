Squalificato Rudy Gobert via Timberwolves, eliminato vs. Lakers

I Minnesota Timberwolves hanno sospeso il quarterback Rudy Gobert dalla partita di martedì contro i Los Angeles Lakers per aver preso a pugni il compagno di squadra Kyle Anderson in una riunione di squadra domenica.

Ai Timberwolves mancherà Joubert o il suo potente attaccante Jaden McDaniels, che si è rotto una mano e si è schiantato contro un muro in un tunnel dell’arena nella costosa vittoria di domenica su New Orleans.

Se l’ottava testa di serie Timberwolves perdesse contro la settima testa di serie Lakers martedì, torneranno a casa venerdì per giocare il vincitore del match New Orleans-Oklahoma City per avere la possibilità di avanzare ai playoff della conferenza. Se il Minnesota vince martedì, avanzerà al primo turno della serie di playoff.

Fonti hanno riferito a ESPN che Joubert, che non viaggerà con la squadra a Los Angeles, si è scusato pubblicamente e ha parlato in privato dell’incidente con Anderson, ma l’organizzazione ritiene di non avere altra scelta che sospendere Joubert nella partita cruciale di martedì contro i Lakers. sempre>

Cattura tutta l’azione della stagione NBA attraverso la famiglia di canali ESPN, inclusi ESPN Deportes e ESPN3. (tutto in ora orientale). domenica 9 aprile

• Hawks al Celtics, 13:00

• Jazz ai Lakers alle 15:30

L’organizzazione non è stata contenta del turno di Anderson, che è iniziato domenica come un alterco verbale nel secondo quarto e si è intensificato quando Joubert ha tirato un pugno al petto di Anderson dopo che Anderson lo ha definito più volte una “stronza del cazzo”. hanno detto le fonti.

Fonti hanno detto che Joubert si è infortunato alla schiena nella vittoria di sabato sul San Antonio e ha insistito sul fatto che stava giocando per il dolore nella partita di domenica e non meritava il suo sforzo di essere messo in discussione nel set. Tuttavia, era chiaro che Joubert non poteva sferrare un pugno a un compagno di squadra in una partita NBA, ovunque lo colpisse, senza subire una punizione di squadra.

I Timberwolves saranno anche senza il centro di backup chiave Naz Reid, che ha saltato l’intera stagione dopo un intervento chirurgico al polso sinistro.

Il Minnesota ha acquisito Joubert in un accordo di successo con gli Utah Jazz a luglio, rinunciando a quattro scelte al primo turno e al centro All-Rookie Walker Kessler come parte di uno scambio.